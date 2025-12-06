Des morts dans des échanges de tirs entre l’Afghanistan et le Pakistan

Dans la nuit de vendredi à samedi, des tirs transfrontaliers ont fait au moins quatre morts et quatre blessés parmi les civils dans la région afghane de Spin Boldak.

Des Afghans se rassemblent près des corps de personnes qui auraient été tuées lors d'un échange de tirs transfrontaliers avec le Pakistan à la frontière pakistano-afghane à Spin Boldak, en Afghanistan, le 7 novembre 2025. Keystone

Quatre civils ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi en Afghanistan lors d'échanges de tirs avec le Pakistan dans une région frontalière, nouvel épisode de l'affrontement entre les deux pays depuis début octobre.

Le bilan est de quatre civils tués et quatre blessés, a annoncé à l'AFP le gouverneur de la région afghane de Spin Boldak (sud de l'Afghanistan), Abdul Karim Jahad. Les autorités talibanes d'Afghanistan et le gouvernement du Pakistan se sont mutuellement accusés vendredi d'avoir ouvert le feu dans cette région frontalière.

«Malheureusement, ce soir (vendredi, ndlr), la partie pakistanaise a commencé à attaquer l'Afghanistan à Kandahar, dans le district de Spin Boldak, et les forces de l'émirat islamique ont été forcées de riposter», a affirmé sur X le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, sans autre détail.

Durant deux heures

«Il y a peu de temps, le régime taliban afghan a eu recours à des tirs (sans qu'il n'y ait eu de) provocation» le long de la frontière, a écrit pour sa part, également sur X, le porte-parole du Premier ministre pakistanais, Mosharraf Zaidi.

«Nos forces armées ont immédiatement réagi de manière appropriée et intense»

D'après des habitants de la région contactés par l'AFP côté afghan, les échanges de tirs ont commencé vers 22h30 (19h00 suisses) et duré environ deux heures.

Ali Mohammed Haqmal, le chef du département de l'Information de Kandahar, a lui aussi accusé le voisin pakistanais d'avoir déclenché les hostilités. Le Pakistan a utilisé de «l'artillerie légère et lourde», a-t-il déclaré à l'AFP, précisant que des tirs de mortier avaient touché des habitations de civils.

«Les affrontements ont cessé, les deux parties ont accepté d'y mettre fin»

Un correspondant de l'AFP du côté pakistanais de la frontière, à Chaman, a entendu des tirs d'artillerie et des explosions.

Détérioration

Les relations bilatérales, envenimées par des questions sécuritaires récurrentes, se sont fortement détériorées ces derniers mois jusqu'à se transformer à la mi-octobre en un affrontement armé d'une ampleur inédite qui a fait environ 70 morts. La fermeture de la frontière depuis le 12 octobre empêche les échanges commerciaux bilatéraux d'ordinaire importants entre ces deux pays.

Une trêve avait été entérinée le 19 octobre après une médiation du Qatar et de la Turquie, mais elle n'a pas empêché des tirs près de la frontière. Des négociations engagées en Turquie en vue de parvenir à un cessez-le-feu durable ont échoué début novembre.

Le 25 novembre, Kaboul avait accusé le Pakistan d'avoir frappé des régions frontalières, faisant dix morts dont neuf enfants, ce qu'Islamabad avait démenti.

Trois jours plus tard, le Pakistan avait considéré que le «cessez-le-feu ne tient plus», en raison, selon lui, «d'attaques majeures» de «groupes terroristes» soutenus selon lui par l'Afghanistan comme les talibans pakistanais (TTP). Ces tensions surviennent en outre alors que l'Inde, ennemi historique du Pakistan, se rapproche de Kaboul. (dal/afp)