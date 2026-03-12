assez ensoleillé11°
Roman photo

Kim Ju Ae, fille de Kim Jong-un, tire au pistolet

Kim Ju Ae pourrait bien diriger la Corée du Nord un jour. Première étape? Savoir tirer.
Kim Ju Ae pourrait bien diriger la Corée du Nord un jour. Première étape? Savoir tirer.images: keystone, montage: watson
Roman photo

On a inventé une vie à la fille de Kim Jong-un

La Corée du Nord a de nouveau publié des photos de l’ado Kim Ju Ae avec un flingue. Puisqu’on ne sait absolument rien sur la probable fille et hypothétique héritière de Kim Jong-un, on a décidé de leur inventer une vie.
12.03.2026, 12:0212.03.2026, 13:25
Fred Valet
Fred Valet

Kim Ju Ae, dont on ignore l'âge exact, est considérée comme la prochaine dans l'ordre de succession familiale par les experts du pays, après une série de récentes apparitions auprès de son père très médiatisées, notamment au défilé militaire marquant la fin du congrès du Parti des travailleurs au pouvoir.

Alors que le régime l’avait déjà mise en scène en train de faire mumuse avec un fusil à lunettes dernièrement, la voilà une nouvelle fois utilisée par son père Kim-Jong Un comme de la chair à propagande (ou à canon).

epa12782859 A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows North Korean leader Kim Jong Un&#039;s daughter kim Ju Ae firing a new-type sniper rifle at an undisclosed sh ...
Image: EPA KCNA

Jeudi, l'agence officielle nord-coréenne Korean Central News Agency (KCNA) a publié une photo de la gosse tirant avec un pistolet, flanquée d’un blouson en cuir, symbole de pouvoir en Corée du Nord.

Pour de nombreux spécialistes, ce serait une énième preuve que Kim Ju Ae va mener le pays dans les années à venir. Pour watson, c’est surtout l’occasion de rigoler un bon coup, étant donné que personne ne sait rien sur cette jeune femme et que CNN soupçonnait déjà les précédentes photos d’être des fakes.

Alors voici un petit roman-photo, histoire d’oublier un peu que le monde est en train de partir méchamment en couilles.

Le roman-photo

«Papa, on n’aurait jamais dû faire jurés à la Star Ac’... ça chante si mal, on dirait le bruit que font nos traîtres quand on les fusille. J’m’ennuiiie»

In this photo provided Monday, March 9, 2026, by the North Korean government, its leader Kim Jong Un, right and his daughter attend a concert which marks the International Women&#039;s Day in Pyongyan ...
Image: AP KCNA via KNS

«Etienne, tu peux nous affréter un destroyer vite fait? J’emmène Ju-ae au Fun Planet.»

This photo provided by the North Korean government shows its leader Kim Jong Un, right, and his daughter, left, watch what it says the cruise missiles launches from the naval destroyer, the Choe Hyon, ...
Image: AP KCNA via KNS

«Comment ça pas la place pour un jacuzzi? Dans “missiles de croisière”, vous n’entendez pas le mot croisière ou bien?»

In this photo provided by the North Korean government, its leader Kim Jong Un, center, inspects new destroyer, Choe Hyon ahead of its commissioning at a shipyard in Nampo, North Korea Tuesday, March 3 ...
Image: AP

«Fait doux, non? Watson nous menace tous les jours d’un retour de l’hiver en plaine alors que ça va, en vrai.»

(260305) -- PYONGYANG, March 5, 2026 (Xinhua) -- This photo released by the Korean Central News Agency (KCNA) on March 5, 2026 shows Kim Jong Un, top leader of the Democratic People&#039;s Republic of ...
Image: XINHUA

«Bravo, dirigeant suprême, c’est bien Evian sur la gauche. Au loin, les abrutis en godasses à 300 boules, c’est le Lausanne Run Club à Ouchy»

epa12795764 An undated photo released by the official Korean Central News Agency (KCNA) on 05 March 2026 shows North Korean leader Kim Jong-un onboard the country&#039;s first 5,000-ton multipurpose d ...
Image: EPA KCNA

«Hello la commu, c’est Kimmy! Aujourd’hui, un épisode un peu spécial puisque je streame depuis mon navire de guerre. Petite surprise et code promo en fin de vidéo»

(260305) -- PYONGYANG, March 5, 2026 (Xinhua) -- This photo released by the Korean Central News Agency (KCNA) on March 5, 2026 shows Kim Jong Un, top leader of the Democratic People&#039;s Republic of ...
Image: XINHUA

«Touché-coulé en B-7, bien joué dirigeant suprême!»

This photo provided by the North Korean government shows its leader Kim Jong Un, front right, and his daughter, second right at front, watch what it says the cruise missiles launches from the naval de ...
Image: AP KCNA via KNS

«Daddy, tu veux pas qu’on mate Bridgerton sur Netflix, plutôt?»

This photo provided by the North Korean government shows its leader Kim Jong Un, right, and his daughter, left, watch what it says the cruise missiles launches from the naval destroyer, the Choe Hyon, ...
Image: AP KCNA via KNS

«On m’avait pourtant averti que Villeneuve c’est pas St-Trop’, mais bordel ce que c’est moche»

In this photo provided by the North Korean government, its leader Kim Jong Un inspects new destroyer, Choe Hyon ahead of its commissioning Tuesday, March 3, 2026. Independent journalists were not give ...
Image: AP KCNA via KNS

«Bienvenue au Fun Planet, Respecté Camarade. Normalement ça rouvre qu’au printemps, mais on peut rien vous refuser, hé, hé.»

In this photo provided by the North Korean government, its leader Kim Jong Un, right, and his daughter visit a factory producing pistols and other light arms at an undisclosed place in North Korea Wed ...
Image: AP KCNA via KNS

«Alors, vous connaissant, on s’est dit qu’on allait un peu pimenter le laser-game, ça va vous plaire, j’pense»

Image

«Je dois faire joujou avec ces merdes, alors que Trump a le droit de défoncer le Moyen-Orient avec des missiles?»

Image

«Emmenez Ju-ae au stand de tir pendant que je finis ma Suze, personne ne sait quel âge elle a de toute façon»

Image

«Si t’arrives à viser la Corée du Sud, t’as droit à une peluche, gamine»

In this photo provided by the North Korean government, its leader Kim Jong Un&#039;s daughter, center, tries out a new pistol at a factory producing pistols and other light arms at an undisclosed plac ...
Image: AP KCNA via KNS

«Tu me saoules, j’ai 47 ans bordel»

In this photo provided by the North Korean government, its leader Kim Jong Un&#039;s daughter, center, tries out a new pistol at a factory producing pistols and other light arms at an undisclosed plac ...
Image: AP KCNA via KNS

«On s’en fout, aucun média occidental ne va réaliser que ces images ont été générées par l’IA»

In this photo provided by the North Korean government, its leader Kim Jong Un tries out a new pistol at a factory producing pistols and other light arms at an undisclosed place in North Korea Wednesda ...
Image: AP KCNA via KNS
