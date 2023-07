39 personnes perdent la vie dans l'explosion d'une bombe au Pakistan

L'explosion visait le parti religieux conservateur Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F) qui organisait un meeting dans la ville de Khar en vue des élections qui se tiendront plus tard dans l'année, a précisé cette même source.

«Je peux confirmer qu'à l'hôpital, nous avons 39 morts et 123 blessés, dont 17 patients dans un état grave» , a déclaré à l'Agence France-presse (AFP) Riaz Anwar, représentant du ministère de la Santé pour la province de Khyber Pakhtunkhwa. Le gouverneur provincial, Haji Ghulam Ali, a également confirmé le bilan à l'AFP.

Plus de «International»

Au moins 39 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées dans l'explosion d'une bombe dimanche dans le nord-ouest du Pakistan lors d'un rassemblement d'un parti islamique radical, a-t-on appris de source policière.

Suisse, fric, misère et «wokisme»: Blanche Gardin déballe tout

Les plus lus

Il n'y a qu'un seul Donald Trump et c'est une catastrophe

Trump, c'est comme les Beatles ou Christopher Nolan. En manque d'inspiration, les candidats à la primaire républicaine font tout pour lui ressembler ou s'en distancer bruyamment. Résultat, il n'a jamais été si influent et mal copié.

On l'aime beaucoup Donald Trump. Si, si, avouez-le. Trump le personnage, le méchant qu'on croirait tiré d'un film d'action, sa gueule, sa tignasse, ses mimiques, ses slogans, sa politique explosive et aléatoire. Alors oui, certes, certains d'entre nous aiment surtout le craindre ou le détester, mais qui oserait offrir une définition définitive à l'amour, surtout lorsqu'on parle du futur homme le plus puissant du monde?