Au moins 28 morts dans une explosion dans une mosquée de Peshawar

L'explosion s'est produite à l'heure de la prière. Elle a soufflé le toit et un mur de la mosquée, a constaté un journaliste de l'AFP qui a vu des blessés ensanglantés sortir du bâtiment endommagé et les corps de personnes apparemment décédées être emmenés dans des ambulances.

Au moins 28 personnes ont été tuées et environ 150 blessées dans un attentat présumé survenu lundi dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. La plupart des victimes étaient des policiers.

Lors de la prière du midi, une explosion a éclaté dans la mosquée de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan et tué une vingtaine de personnes. La zone est pourtant parmi les plus surveillées du monde.

