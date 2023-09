Quatre soldats tués par l'attaque d'une centaine de talibans

Au cours des 12 premiers mois du nouveau régime, le Pakistan a connu une augmentation de 50% des attaques menées par des militants, concentrées dans les provinces frontalières occidentales, selon le Pak Institute for Peace Studies (PIPS). (ats/jch)

Le groupe a été fondé en 2007, lorsque des militants qui combattaient aux côtés des talibans en Afghanistan se sont séparés pour centrer leur insurrection contre Islamabad. Au faîte de son pouvoir, le TTP contrôlait de nombreuses communautés montagnardes, appliquant la loi islamique austère et patrouillant sur les terres situées à seulement 140 kilomètres au nord de la capitale.

Afghanistan: «Certaines familles vendent leurs filles et leurs organes»

La branche des relations publiques de l'armée pakistanaise a déclaré qu'«un groupe important de terroristes équipés des armes les plus récentes» avait attaqué deux avant-postes dans la région. Quatre soldats pakistanais ont été tués, tandis que «12 terroristes ont été envoyés en enfer» .

«Ils étaient des centaines équipés d'armes légères et lourdes. Nous étions prêts à faire face à l'attaque et l'échange de tirs s'est poursuivi durant environ quatre heures»

