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Nouvelles frappes du Pakistan en Afghanistan: des dizaines de morts

Nouvelles frappes du Pakistan en Afghanistan: des dizaines de morts

Les forces de sécurité pakistanaises ont mené dimanche une opération terrestre le long de la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan. 25 personnes seraient mortes.
29.06.2026, 06:1729.06.2026, 06:17

Le Pakistan a annoncé avoir mené dans la nuit de dimanche à lundi des frappes aériennes dans l'est de l'Afghanistan, visant notamment une faction dissidente des talibans pakistanais. L'attaque a fait des dizaines de victimes civiles, selon le gouvernement afghan.

«Trois cibles situées dans les provinces de Paktia, Paktika et Kunar ont été détruites lors de frappes de précision», a indiqué le ministre pakistanais de l'information, Attaullah Tarar, dans un communiqué, faisant référence à trois provinces de l'est de l'Afghanistan. Il a précisé que ces frappes avaient tué au moins 25 personnes.

L'offensive comprenait également des opérations terrestres dans les régions frontalières et visait le Jamaat-ul-Ahrar, une faction plus radicale, tantôt affiliée tantôt dissidente, des talibans pakistanais du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), dont les attaques se sont multipliées ces dernières années au Pakistan.

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Ces opérations faisaient suite à une attaque menée samedi soir contre un camp de la force paramilitaire des rangers pakistanais à Karachi (sud), ainsi qu'à de récents incidents dans les provinces frontalières, a relevé le ministre pakistanais.

«Acte d'agression lâche»

Dans un communiqué publié dimanche, les forces armées pakistanaises ont déclaré que le groupe Jamaat-ul-Ahrar était responsable de cette attaque «lâche» contre un camp des rangers dans la capitale du Sindh.

Le porte-parole du gouvernement des talibans afghans a pour sa part déclaré lundi que les frappes menées dans la nuit avaient tué ou blessé des dizaines de civils. Il a qualifié l'opération militaire pakistanaise d'«acte d'agression lâche» dans un message publié sur le réseau social X.

Le Pakistan a mené une série de frappes contre l'Afghanistan ces derniers mois. La dernière remontait au début juin. Islamabad accuse l'Afghanistan d'accueillir des combattants du mouvement des talibans pakistanais (TTP), qui ont revendiqué des attaques meurtrières au Pakistan, ce que les autorités afghanes démentent. (sda/ats/afp)

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