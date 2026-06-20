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Pakistan: deux explosions en bord de route font sept morts

Deux explosions en bord de route font sept morts au Pakistan

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La police pakistanaise a dû intervenir après une double explosion en bord de route (image d'illustration).Image: EPA
Un attentat routier a fait sept morts au Pakistan, dans une région frontalière de l'Afghanistan, alors que les deux pays entretiennent des relations tendues.
20.06.2026, 10:3320.06.2026, 10:33

Deux explosions au bord d'une route ont fait sept morts dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, située dans le nord-ouest du Pakistan et frontalière de l'Afghanistan, a annoncé la police samedi.

Un explosif artisanal télécommandé

«Un pick-up privé transportant des passagers a été pris pour cible à l'aide d'un engin explosif artisanal télécommandé», a déclaré Yasir Afridi, chef de la police du district de Bannu, qui a poursuivi:

«Les blessés étaient transportés à l'hôpital dans une voiture pour recevoir des soins d'urgence lorsqu'un deuxième engin explosif improvisé a explosé. Les deux explosions ont fait sept morts et trois blessés».

L'attaque n'a pas été revendiquée pour l'heure. Le mouvement TTP (Tehreek-i-Taliban Pakistan) des talibans pakistanais fait notamment partie des groupes actifs dans cette région limitrophe de l'Afghanistan.

A propos d'attentat au Pakistan 👇

Au moins 12 morts dans un attentat à la voiture piégée au Pakistan

Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a condamné cette attaque et déclaré que son gouvernement restait «déterminé à éradiquer le terrorisme» et à «traduire les responsables en justice».

Des relations tendues entre voisins

Islamabad accuse régulièrement l'Afghanistan d'abriter des combattants du TTP et d'être à l'origine de la recrudescence des attaques sur son territoire.

A propos des tensions entre le Pakistan et l'Afghanistan 👇

Le Pakistan bombarde l'Afghanistan, au moins 13 morts

Les deux voisins entretiennent des relations particulièrement tendues depuis le retour du gouvernement taliban au pouvoir en Afghanistan en 2021. Les affrontements sporadiques se sont transformés en guerre ouverte fin février, le Pakistan menant des bombardements aériens y compris sur Kaboul.

La semaine dernière, des frappes pakistanaises ont fait au moins 12 morts en Afghanistan, près de la frontière, les plus meurtrières depuis des semaines. (btr/ats)

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