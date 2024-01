Antony Blinken et Mahmoud Abbas. Keystone

Antony Blinken réitère sa confiance en Mahmoud Abbas

Au terme d'une grande tournée dans des pays du Moyen-Orient, le secrétaire d'Etat américan Antony Blinken a indiqué que Mahmoud Abbas pouvait rebondir en tant que président de l'Autorité palestinienne.

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a déclaré mercredi que le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'était engagé à une réforme de l'entité gouvernementale siégeant en Cisjordanie occupée, après une rencontre entre les deux hommes dans le territoire palestinien.

«Je ne veux pas parler au nom du président Abbas mais je pense que ce que je retiens de cette réunion, c'est qu'il s'est engagé à le faire et qu'il est tout à fait prêt à aller de l'avant» Antony Blinken, secrétaire d'Etat américain

Antony Blinken a fait cette déclaration à Manama, capitale de Bahreïn, dans le cadre d'une tournée régionale qui l'avait menée juste avant en Israël et Cisjordanie. Il avait rencontré Mahmoud Abbas à Ramallah, dans le territoire occupé par Israël.

Lors de cette réunion, «nous avons également parlé de l'importance de la réforme de l'Autorité palestinienne, de sa politique et de sa gouvernance, afin qu'elle puisse effectivement assumer la responsabilité de Gaza, et que Gaza et la Cisjordanie puissent être réunifiées sous une direction palestinienne», a-t-il dit.

«Pour moi, il est très clair que le président Abbas est prêt à aller de l'avant et à s'engager dans tous ces efforts» Antony Blinken, secrétaire d'Etat américain

L'Autorité palestinienne a été chassée de la bande de Gaza en 2007 par le mouvement islamiste Hamas, vainqueur des élections palestiniennes un an plus tôt. Antony Blinken a également insisté sur le «travail important qui doit être accompli pour aider Gaza à se remettre sur pied, ainsi que sur les efforts que les pays de la région sont manifestement prêts à déployer».

Antony Blinken a réaffirmé que son pays soutenait des «mesures tangibles» pour la création d'un Etat palestinien, un objectif à long terme auquel le gouvernement israélien d'extrême droite du premier ministre Benjamin Netanyahu est opposé.

Solution à deux Etats

Le roi Abdallah II de Jordanie et les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sisi et palestinien Mahmoud Abbas ont appelé mercredi à «maintenir la pression» pour arrêter la guerre dans la bande de Gaza et protéger les civils palestiniens. Dans un communiqué à l'issue d'une rencontre à Aqaba, dans le sud de la Jordanie, les trois dirigeants ont souligné la «nécessité de continuer à faire pression pour mettre fin à l'agression israélienne contre Gaza et protéger les civils sans défense».

Les trois dirigeants ont indiqué qu'ils allaient «s'opposer à tout projet israélien visant à déplacer les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza». Ils ont convenu de «continuer à travailler conjointement en coordination avec les pays arabes et les pays influents afin de parvenir à une paix juste et globale basée sur la solution à deux Etats».

L'Iran accusée

A Bahreïn, le responsable américain doit rencontrer le roi Hamad ben Issa Al-Khalifa dans le cadre de ses discussions sur les moyens d'éviter une escalade du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

Antony Blinken (à gauche) en compagnie du ministre des affaires étrangères du Bahreïn, Abdullatif bin Rashid al-Zayani. Keystone

Le secrétaire d'Etat américain a notamment accusé mercredi l'Iran de «soutenir» et «encourager» en termes «de technologie, d'équipement, de renseignements et d'informations» une série d'attaques en mer Rouge où les rebelles du Yémen ont revendiqué plusieurs tirs contre des navires, en solidarité, selon eux, avec les Palestiniens de Gaza. «Les actions des Houthis», qui menacent le commerce mondial, «auront des conséquences», a-t-il prévenu.

(ats/acu)