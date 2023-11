Vidéo: watson

Ce serait le bunker secret du Hamas sous l'hôpital Al-Shifa

L'armée israélienne a dévoilé des images d'un tunnel menant à un centre de commandement qu'elle attribue au Hamas. Elle affirme l'avoir découvert sous l'hôpital Al-Shifa de Gaza.

Les journalistes étrangers ont eu un rare aperçu de l'enclave assiégée de Gaza, mercredi 22 novembre, après que l'armée israélienne a révélé ce qui semblait être un dortoir souterrain situé sous l’hôpital Al-Shifa, comme le rapporte le New York Post. L'armée a escorté des journalistes dans un tunnel de 150 mètres pour découvrir une série de bunkers souterrains qui seraient occupés par les installations militaires du Hamas.

👉Suivez en direct la guerre entre le Hamas et Israël👈

L’établissement médical a été le point central de plusieurs semaines de combats, l’armée étant convaincue que le mouvement islamiste palestinien y abritait des stocks d’armes et un centre de commandement, ce que le Hamas a toujours démenti. La structure souterraine comprend diverses pièces abritant notamment des lits, une cuisine, une salle de bain et un stock comprenant des armes, des explosifs et des drones.

«C'est ainsi qu'ils survivent parce qu'ils utilisent l'hôpital comme un bouclier humain qui les protège» Elad Tsuri, colonel des forces armées israéliennes idf

L’armée israélienne a également montré des boîtes à fusibles à l’intérieur du système de tunnels qui, selon eux, siphonnerait l’énergie du complexe hospitalier afin d’alimenter les activités terroristes du Hamas dans les sous-sols.

Israël a accusé à plusieurs reprises le Hamas d'utiliser les hôpitaux de Gaza comme couverture pour ses opérations militaires. Quant aux responsables du Hamas, ceux-ci n’ont pas encore commenté les dernières preuves publiées par Tsahal. (sbo)