Pourquoi la coiffe du pape a deux pointes?

Sur les images du pape François allongé, on peut apercevoir la tenue traditionnelle de l'Eglise catholique. Alors, que symbolise son couvre-chef?

Depuis ce mercredi, la dépouille du pape François est exposée dans un cercueil dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Pendant trois jours, les fidèles peuvent lui faire leurs adieux. Il porte une robe rouge et une mitre épiscopale blanche, un couvre-chef haut et pointu.

Symbole d'autorité

L'évêque ou l'abbé ne l'arbore que lors des services religieux et des actes officiels importants. C'est un objet liturgique traditionnel qui symbolise l'autorité et la dignité de celui qui l'a sur la tête. La double pointe de la mitre représente l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans le catholicisme, il existe plusieurs versions, de la plus simple à la plus somptueusement décorée, selon les occasions.

Depuis le milieu des années 1960, la mitre remplace la tiare. Cette triple couronne symbolisait le pouvoir ecclésiastique et temporel et les papes l'ont souvent mise lors de leurs apparitions publiques. En 1964, Paul VI, a fait don de sa tiare à des œuvres caritatives. Depuis lors, le pape porte la mitre épiscopale.

Blanche pour le Saint-Père

Sous la mitre, le pape porte une calotte. Elle fait aussi partie de l'attirail liturgique, et sert notamment à protéger la mitre de la saleté et de l'usure. Elle matérialise le lien avec la tradition. Car dès le début du Moyen Âge, les ecclésiastiques portaient déjà un couvre-chef similaire. La couleur de la calotte varie en fonction de la hiérarchie. Blanche pour le souverain pontife, rouge pour les cardinaux, et violette pour les évêques. (trf)

