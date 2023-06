Violences à Paris après la mort d'un jeune tué par un policier

Quinze personnes ont déjà été interpellées, dans la nuit de mardi à mercredi, à Nanterre. (image d'archives). Keystone

L'incident, filmé de manière anonyme puis repris par tous les médias français, risque de raviver les nombreuses tensions autour de la question de la violence policière.

Plus de «International»

Des affrontements se sont poursuivis dans la nuit de mardi à mercredi à Nanterre, dans la banlieue de la capitale française Paris, après la mort d'un automobiliste de 17 ans tué en raison d'un refus d'obtempérer par un policier. L'agent a été placé en garde à vue.

La vidéo du drame: Vidéo: YouTube/L'Obs

Le drame s'est produit mardi matin. Dans un premier temps, des sources policières ont affirmé qu'un véhicule avait foncé sur deux motards de la police. Mais une vidéo circulant sur les réseaux sociaux a montré qu'un des deux policiers tenait le conducteur en joue et qu'il a tiré à bout portant quand la voiture a redémarré.

Des interpellations

Dans la séquence, on entend «tu vas te prendre une balle dans la tête», sans que l'on puisse attribuer cette phrase à quelqu'un en particulier. La voiture a fini sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau.

Un acquittement remis en question: La famille de Mike Ben Peter fait appel

La victime est décédée peu de temps après avoir été atteinte au thorax. La mort de l'adolescent et ses circonstances ont suscité émotion et colère à Nanterre, ville populaire où il habitait. En début de soirée, des tensions ont éclaté entre habitants et forces de l'ordre.

Quinze personnes ont été interpellées, selon un bilan de la préfecture de police vers 01h00. Les tensions se sont ensuite propagées dans d'autres communes des banlieues nord de la région parisienne. (ats/jch)