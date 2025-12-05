faible pluie
Notre-Dame de Paris: besoin d'encore 140 millions d'euros de dons

Après le gigantesque incendie qui a ravagé il y a deux ans la cathédrale Notre-Dame de Paris, les travaux de reconstruction vont pouvoir commencer l&#039;hiver prochain.
La cathédrale a été rouverte le 7 décembre 2024, après plus de cinq ans de travaux qui ont suivi l'incendie qui l'avait dévastée.Keystone

Notre-Dame de Paris a encore besoin d'argent

La restauration complète de la cathédrale Notre-Dame de Paris nécessite encore 140 millions d'euros de dons, a indiqué jeudi l'établissement public maître d'ouvrage de la restauration. Plus de 840 millions ont déjà été récoltés.
05.12.2025, 06:0805.12.2025, 07:10

«Grâce à la générosité des donateurs et à une gestion rigoureuse, saluée par la Cour des comptes, nous avons encore près de 140 millions disponibles» sur la totalité des dons récoltés, s'est réjoui l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris.

«Mais pour achever au plus vite la restauration complète du monument qui n'était pas en bon état avant 2019, il manque encore au moins l'équivalent.»

Cela comprend des travaux de restauration sur la sacristie, «qui n'a pas fait l'objet de restaurations extérieures depuis sa construction», les trois grandes roses de la cathédrale, les façades nord et sud du transept, le presbytère, la nef ou encore l'arrière des tours.

Les Suisses paieront plus cher pour aller au Louvre

Plus de 840 millions d'euros de dons émanant de 340 000 donateurs de 150 pays différents ont déjà été récoltés, d'après Rebâtir Notre-Dame de Paris.

Un an après sa réouverture en grande pompe sous les yeux de dirigeants du monde entier dont Donald Trump, le monument a déjà accueilli plus de 11 millions de visiteurs. La cathédrale a été rouverte le 7 décembre 2024, après plus de cinq ans de travaux qui ont suivi l'incendie qui l'avait dévastée. (sda/ats/afp)

