Disparition d'une fillette aux Pays-Bas: deux corps ont été retrouvés

La police, qui avait lancé une alerte nationale avec la photographie de la petite fille et un appel à témoin, disait envisager «tous les scénarios», allant d'un accident à un enlèvement. «Ce qui s'est passé exactement reste à déterminer par l'enquête», a indiqué le porte-parole de la police. (ats/afp)

Deux cadavres ont été retrouvés à bord , a par la suite indiqué un porte-parole de la police à la chaîne publique NOS, ajoutant que les enquêteurs avaient «toutes les raisons de croire» qu'il s'agit de la fillette et de son accompagnatrice.

L'accompagnatrice avait récupéré Hebe, qui souffre d'un handicap moteur, dans le centre de soins spécialisé où elle passait la journée dans la petite ville de Raamsdonksveer, près de la frontière belge. Elles avaient été vues pour la dernière fois tard lundi soir sur l'autoroute A59 entre Raamsdonksveer et la maison d'Hebe dans la ville de Vught.

Une voiture avec deux corps, probablement ceux d'une petite fille handicapée de 10 ans et de son accompagnatrice portées disparues dans le sud des Pays-Bas, a été découverte mercredi, a annoncé la police néerlandaise.

La fillette et son accompagnatrice de 26 ans ont disparu lundi dans des circonstances inquiétantes.

