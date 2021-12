«La famille royale était convaincue de traiter les règles Covid-19 de manière responsable avec ce rassemblement en extérieur et avec les précautions prises, comme des tests et la distanciation sociale. Le roi m'a informé qu'après réflexion, il n'était pas bon d'avoir organisé la fête. Les citoyens néerlandais peuvent recevoir un maximum de quatre invités de plus de 13 ans à la maison.»

Mark Rutte, premier ministre néerlandais