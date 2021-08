International

People

Spike Lee a décidé de modifier son documentaire sur le 11 septembre



Image: sda

People

Face aux critiques, Spike Lee modifie son docu-film sur le 11 septembre

Le réalisateur américain Spike Lee procède à un nouveau montage du dernier épisode de son documentaire sur les attentats du 11 septembre.

Spike Lee a sorti une nouvelle série documentaire intitulé NYC Epicenters: 9/11->2021½. Les deux premiers épisodes se concentrent sur la pandémie. Les deux derniers reviennent, quant à eux, sur les attaques du World Trade Center en donnant la parole à de nombreuses personnes impliquées.

Pour ce faire, le New-yorkais n'a pas hésité à présenter dans son reportage des entretiens avec des membres du groupe conspirationniste «Architects and Engineers for 9/11 Truth». Lesquels défendent la théorie selon laquelle l'effondrement des deux tours aurait été causé par des explosifs déjà présents sur les lieux. Des idées auxquelles le réalisateur ne reste pas insensible.

Les critiques ont eu raison de son premier montage

Le dernier épisode de cette série longue de huit heures - qui se concentre sur les conséquences des attaques d'Al-Qaïda et de la pandémie de Covid-19 sur la ville de New York - inclut des entretiens avec un groupe faisant la promotion de la théorie prouvée fausse, selon laquelle les tours jumelles ont été détruites par le biais d'une démolition contrôlée et non par les avions détournés pour s'écraser sur les bâtiments.

Le réalisateur a fait face à de fortes critiques pour avoir inclus ces interviews après que la chaîne HBO a permis à certains journalistes de visionner la série à l'avance. Le dernier épisode doit être diffusé à la télévision américaine le 11 septembre, soit le jour du 20e anniversaire des attentats.

«Je suis de retour dans la salle de montage et j'examine le huitième et dernier chapitre de 'NYC Epicenters 9/11?20211⁄2'. Je vous demande respectueusement de garder tout jugement jusqu'à ce que vous voyiez la version finale».

«Les gens vont se faire leur propre opinion»

Avec ce projet, le producteur de Do the Right Thing (1998) nourrit plusieurs espoirs. Il avoue espérer que «l'héritage de ce documentaire pousserait peut-être le Congrès à organiser une nouvelle audience sur l’attaque terroriste». Il souhaite également que les spectateurs se fassent leur propre avis:

«Mon approche consiste à mettre les informations dans le film et à laisser les gens décider par eux-mêmes. Je respecte l'intelligence du public»

Diffusé le 22 août sur HBO, la série documentaire rassemble plus de 200 entretiens avec des secouristes, des politiciens, des journalistes, ainsi que la propre famille et les amis de Spike Lee. (fag)

Le monde va mal, vous n'arrivez plus à vous projeter? C'est normal et on vous explique pourquoi👇 Plus d'articles «International»: De plus en plus d'armes nucléaires sont prêtes à être tirées Link zum Artikel La Chine révise la peine de mort Link zum Artikel Princeton juge le latin et le grec racistes et les raie de son cursus classique Link zum Artikel Un homme tué dans une fusillade à l'aéroport de Vancouver Link zum Artikel