Harry et Meghan sont passés faire un petit coucou à la reine Elizabeth

Absent fin mars à la cérémonie en hommage à son grand-père le prince Philip, décédé il y a un an à 99 ans, Harry a été accusé dans le tabloïd The Sun de snober l'événement ainsi que la reine.

Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, n'étaient plus venus ensemble au Royaume-Uni depuis leur mise en retrait fracassante de la famille royale il y a deux ans et demi. Ils vivent désormais en Californie.

Les organisateurs de Coachella prennent un peu The Weeknd pour un c...

Un djihadiste de l'Etat islamique reconnu coupable aux Etats-Unis

Un membre de la cellule des «Beatles» au sein du groupe Etat islamique a été reconnu coupable jeudi d'avoir joué un rôle dans l'enlèvement et la mort de quatre otages américains en Syrie entre 2012 et 2015.

Accusé d'être membre de ce trio, surnommé ainsi par les otages en raison de leur accent britannique, El Shafee el-Sheikh était jugé à Alexandria, près de Washington, pour la capture et la mort des journalistes James Foley et Steven Sotloff, ainsi que des travailleurs humanitaires Kayla Mueller et Peter Kassig, et pour son soutien à une organisation terroriste.