ABC suspend Whoopi Goldberg après des propos sur l’Holocauste

Ces propos ont rapidement suscité un tollé, notamment de la part d’organismes juifs. Goldberg s'est excusée et a reconnu s'être «trompée». Trop tard pour éviter la suspension. (asi)

«Bien que Whoopi se soit excusée, je lui ai demandé de prendre le temps de réfléchir et d'apprendre l'impact de ses commentaires»

La sanction n'a pas tardé. Un jour après ses propos controversés sur la Shoah, l'actrice a été suspendue pour deux semaines pour ses «commentaires erronés et blessants», a déclaré la présidente d'ABC News Kim Godwin.

L'actrice et co-animatrice du talk-show «The View» a été suspendue pour deux semaines par la chaîne de télévision, après avoir affirmé que l’Holocauste n'avait rien à voir avec la race. Elle s'était déjà excusée.

