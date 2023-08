L'ancienne dirigeante du Comité Miss France Geneviève de Fontenay, qui en avait pris seule la tête en 1981, avait quitté le concours en 2015. watson

Geneviève de Fontenay a tiré sa révérence

L'iconique et impitoyable ex-présidente du Comité Miss France s'est éteinte ce mercredi, à l'âge de 90 ans.

La bien surnommée «Dame au Chapeau», qui a voué sa vie au célèbre concours de beauté (et à le critiquer), est décédée le 2 août. C'est son fils, Xavier, qui a fait part de son décès à la chaîne TF1-LCI.

L'ancienne dirigeante du Comité Miss France, qui en avait pris seule la tête en 1981, avait claqué la porte du concours en 2010, après avoir régné l'institution pendant plus de 60 ans.

Bio express

Née Geneviève Suzanne Marie Thérèse Mulmann en 1932 dans une fratrie de dix enfants, la jeune fille est très rapidement fascinée par le monde de la mode et de la beauté. Avant de sillonner la France pour dénicher les plus belles femmes du pays dès les années 1950, elle a été tour à tour esthéticienne, modéliste ou encore mannequin.

Elue miss Elégance dans le dos de ses parents en 1957, alors qu'elle est déjà mannequin chez Balenciaga, elle a rejoint le comité de Miss France, comme secrétaire générale trois ans plus tôt.

Geneviève et ses Miss, en 1988. Image: Sygma

Au début des années 1980, après le décès de son compagnon Louis Poirot de Fontenay, elle reprend le comité Miss France pour lui conférer son importance nationale d'aujourd'hui. Dès 1986, la finale de Miss France est diffusée sur France 3 et devient un rendez-vous incontournable de la télévision française. Repris par TF1, le show rassemble dès lors plus de dix millions de téléspectateurs chaque année.

En 2010, lasse des polémiques et scandalisée par un concours qu'elle juge de plus en plus vulgaire, Geneviève de Fontenay quitte Miss France et fonde un comité dissident, «Miss Nationale», devenu «Miss Prestige National».

Ce n'est pas parce qu’elle s'est éloignée des concours de beauté, que Geneviève de Fontenay n'a pas conservé un oeil attentif sur l’élection de Miss France, qu'elle décortiquait chaque année. Invitée sur tous les plateaux, l'octogénaire s'était fait une spécialité de dézinguer avec panache l'actuel comité, les nouvelles règles du concours - mais aussi les politiciens, les stars et la société française décadente.

«Je mourrai digne sous mon chapeau» Geneviève de Fontenay, au journal Le Point.

Des saillies mordantes qu'on attendait avec presque autant d'impatience que la finale de Miss France. (mbr)