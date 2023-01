Après un grand moment d'histoire musical en 2004, les deux «B» nous laissent miroiter un nouveau projet en commun. image: youtube

People

Beyoncé et Britney ont failli casser à nouveau l'Internet

Et puis, finalement, elles ont décidé que non.

On ignore pourquoi le plan a échoué, mais on ne peut que le regretter: selon des informations exclusives du magazine Page Six, Beyoncé avait demandé à Britney Spears d'apparaître dans son prochain clip. Collaboration qui n'a finalement pas abouti.

Pour mémoire, les deux stars incontestées de la pop, âgées respectivement de 41 ans, ont déjà travaillé ensemble par le passé. C'était en l'an de grâce 2004: Queen B, Britney et la chanteuse Pink étaient toutes trois réunies pour chanter «We Will Rock You» de Queen, à l'occasion du tournage d'une pub pour Pepsi. Un spot emblématique dans lequel Enrique Iglesias faisait également une incursion remarquée.

Allez, c'est cadeau👇 Vidéo: watson

(Second) retour manqué pour Britney

Ce projet avorté aurait marqué le second grand retour de Britney Spears sur la scène musicale depuis la fin de sa tutelle. En août dernier, la chanteuse avait provoqué l'émoi avec son duo avec Elton John, «Hold Me Closer», son premier single dans le top 10 du Billboard Hot 100 en une décennie.

Quant à Queen B, elle va bien

En ce qui concerne Beyoncé, son dernier album très attendu, Renaissance, s'est hissé au sommet du palmarès Billboard 200 en juillet. Il a raflé pas moins de neuf nominations aux Grammy Awards.

L'album n'a pas encore de clip emblématique. Toutefois, Beyoncé a fait appel à nulle autre que Madonna pour un remix du titre «Break My Soul». Qui d'autre qu'une icône pour réinterpréter l'iconique?

Comme le rappelle Page Six, une autre bonne nouvelle attend les fans de Beyoncé: elle concocte une tournée mondiale pour l'été 2023. Patience, patience. (mbr)