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Peine alourdie pour la star Stéphane Plaza

Peine alourdie pour la star Stéphane Plaza

L’ancien animateur a été condamné en appel à 18 mois de prison avec sursis. Sa peine est plus lourde qu’en première instance.
18.09.2026, 14:0118.09.2026, 14:08

L'agent immobilier Stéphane Plaza a été condamné vendredi en appel à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences conjugales, une peine alourdie par rapport au jugement en première instance.

La cour d'appel de Paris a reconnu l'ex-animateur de télévision coupable de violences envers deux anciennes compagnes, alors qu'il avait été relaxé dans l'un des deux dossiers en première instance.

(FILES) French TV host and real estate agent Stephane Plaza, accused of acts of violence against two former companions, arrives for the verdict of his trial at the Paris Criminal Court in Paris, on Fe ...
La justice a reconnu l’agent immobilier et ancien animateur de télévision coupable de violences envers deux anciennes compagnes.Image: AFP

Le verdict est donc plus sévère cette fois-ci. Le parquet avait pourtant requis une peine moins lourde. Il demandait que Stéphane Plaza soit uniquement condamné pour un fait de violences sur l'une des deux femmes, à six mois de réclusion, avec un sursis probatoire de deux ans, ainsi qu'à 12'000 euros d'amende.

Il a toujours nié les violences

L'affaire avait débuté après une enquête de Mediapart faisant état de violences envers certaines anciennes compagnes de Stéphane Plaza. Une enquête avait ensuite été ouverte par le parquet et deux femmes avaient dénoncé des faits.

Selon BFMTV, la première avait décrit la détresse psychologique dans laquelle l'ancien présentateur l'aurait plongée. La seconde avait fait état de plusieurs violences physiques, dont un épisode au cours duquel Stéphane Plaza lui aurait fracturé un doigt.

Lors de son procès en appel, l'ex-visage de M6 a continué de contester les accusations de violences. Il a reconnu avoir été infidèle à cette période et s'est qualifié à plusieurs reprises de «gros con» et de «beauf», mais a soutenu n'avoir jamais été violent avec ses anciennes compagnes. (jah)

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