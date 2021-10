La chanteuse de «Hello» est la première personne à poser simultanément en couverture de la version américaine et britannique de la bible de la mode.

La chanteuse britannique Adele «is back». Elle fera grand son retour musical la semaine prochaine avec un nouveau single intitulé Easy On Me, s'est exprimée sur son prochain album, qui est le premier à sortir depuis l'opus 25, sorti en 2015.

Celle qui a vendu des dizaines de millions d'albums à travers le monde s'est confiée en exclusivité au magazine Vogue, des deux côtés de l'Atlantique. Elle est ainsi entrée dans l'histoire en devenant la première personne à figurer sur les couvertures britannique et américaine de la publication, avec une séance de photos et une interview différente pour chaque édition.

Depuis la sortie de son premier album, en 2019, Adele s'est toujours tenue loin de la presse, vivant parfois même comme une recluse. C'est donc un petit miracle qu'elle se soit confiée sur sa vie privée, notamment à propos de son fils, âgé de 8 ans, de son divorce avec le père de ce dernier, de son compagnon actuel et sur son incroyable perte de poids. Quelques citations choisies:

«J'avais juste envie d'expliquer à mon fils, à travers ce disque, quand il aura 20 ou 30 ans, qui je suis et pourquoi j'ai volontairement choisi de démanteler toute sa vie dans la poursuite de mon propre bonheur.»

«Les personnes que j'ai fréquentées auparavant trouvaient que c'était stressant, voire émasculant, de sortir ou d'être vu avec moi, à cause de ma notoriété. Alors que Rich n'est pas du tout perturbé par tout cela.»