People

Harry et Meghan dévoilent le visage de leur divin enfant

Ce jeudi 23 novembre, Harry et Meghan Markle ont dévoilé leur carte de vœux pour la nouvelle année. On y voit pour la première fois le visage de leur fille.

Team watson Suivez-moi

Jouez hautbois, résonnez musettes. Le divin enfant d'Harry et Meghan est né, il y a six mois, et pourtant les fans du couple ont dû attendre jusqu'à hier pour enfin voir son visage. Lilibet figure sur cette photo de famille avec son frère Archie et ses parents, le duc et la duchesse de Sussex:

C'est mignon. Capture d'écran Twitter (Omid Scobie)

Le nom complet du bébé? Lilibet Diana Mountbatten-Windsor 😌 Huitième dans l’ordre de succession au trône britannique, l'arrière-petite fille de la reine Elizabeth II est née le 4 juin 2021. Ses prénoms sont des hommages à sa grand-mère Diana disparue en 1997 ainsi qu'à son arrière-grand-père.