Donald Trump

Trump vante des frappes meurtrières contre l'EI au Nigeria

Donald Trump passe les fêtes de Noël à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride.
Donald Trump a salué l'action de son ministère de la guerre.Keystone

Trump vante des frappes au Nigeria après le «massacre de chrétiens»

Selon le président américain, les Etats-Unis ont mené de «nombreuses» frappes contre l'Etat islamique au Nigeria. C'est la première intervention militaire américaine dans le pays sous son règne.
26.12.2025, 06:0526.12.2025, 06:30

Les Etats-Unis ont mené de «nombreuses» frappes meurtrières contre l'Etat islamique dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé jeudi le président américain Donald Trump. Il a promis de nouvelles attaques si l'organisation continue de tuer des chrétiens dans le pays.

«J'avais précédemment prévenu ces terroristes que s'ils n'arrêtaient pas le massacre de chrétiens, ils allaient le payer cher et, ce soir, ils ont payé», a déclaré Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Le «ministère de la guerre a réalisé de nombreuses frappes parfaites», a-t-il encore assuré.

Trump veut une nouvelle flotte de cuirassés: devinez comment elle s'appelle

«Joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts, qui seront encore plus nombreux si leur massacre des chrétiens se poursuit», a encore cinglé le milliardaire républicain. Une vidéo d'une dizaine de secondes ensuite postée par le ministère américain de la défense semble montrer le lancement, de nuit, d'un missile depuis le pont d'un navire de guerre battant pavillon américain.

Le commandement américain en Afrique a précisé sur le réseau social X qu'il avait frappé «à la demande des autorités nigérianes [...] tuant plusieurs terroristes de l'Etat islamique» dans l'Etat de Sokoto. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, s'est dit «reconnaissant pour le soutien et la coopération du gouvernement nigérian», saluant l'action de son ministère.

Defense Secretary Pete Hegseth listens as President Donald Trump speaks at his Mar-a-Lago club, Monday, Dec. 22, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon) Pete Hegseth
Pete HegsethKeystone

Une «menace existentielle

Ces assauts marquent la première intervention militaire américaine dans le pays le plus peuplé d'Afrique sous Donald Trump. Affirmant que les chrétiens y étaient sous une «menace existentielle» de l'ordre d'un «génocide», il avait menacé le mois dernier de recourir à l'option armée.

Le Nigeria est divisé de manière à peu près égale entre le sud à majorité chrétienne et le nord à majorité musulmane. Il est le théâtre de nombreux conflits qui tuent aussi bien des chrétiens que des musulmans, souvent sans distinction.

Une Bernoise a été emprisonnée en Somalie pour être mariée de force

De son côté, Abuja rejette ces allégations de massacres de chrétiens. (jzs/ats)

