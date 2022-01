Image: les films séville

L'incroyable carrière de Gaspard Ulliel en 5 films

Le cinéma français a perdu une étoile. Retour sur deux décennies d'une filmographie qui côtoie le prestigieux pour un acteur qui aura marqué son époque grâce à son magnétisme.

Le cinéma français est en deuil. Il perd l'un de ses plus grands talents. Gaspard Ulliel est mort mercredi 19 janvier d’un accident de ski à 37 ans. Et à la manière de Patrick Dewaere ou Guillaume Depardieu, il rejoint le cercle des talents qui ont marqué le monde du cinéma français avant de disparaître trop tôt.

Souvent adulé par la gente féminine pour sa beauté et décrié par les mecs pour les même raisons, on a souvent rangé Gaspard Ulliel du coté des comédiens qui réussissent grâce à leur gueule. Mais Gaspard, au-delà de la gueule, c’était surtout cette sensibilité et cette élégance étrange dans son jeu. Oui, il était l'égérie de Chanel et de son parfum «Bleu», dont on se souvient encore de la publicité tournée par Martin Scorsese, il est bon de rappeler que Gaspard Ulliel c’est d'abord une carrière marquée par deux Césars, un détour par les USA et des films avec les plus grands noms du cinéma hexagonale.

Petit retour en 5 points sur sa filmographie éclectique:

Embrassez qui vous voudrez

Un film de Michel Blanc | 2002 | Durée: 1h 50m

Gaspard Ulliel fait ses débuts au cinéma dans Le Pacte des Loups de Christophe Gans, mais c’est Michel Blanc qui le révélera au grand public dans le film choral Embrassez qui vous voudrez qui lui vaudra, à 18 ans, une première nomination aux Césars en tant que Meilleur espoir masculin en 2002.

Le succès critique se fera également l’année suivante, dans Les Égarés d'André Téchiné en 2003 où il donne la réplique à Emmanuelle Beart dans un contexte de Seconde guerre mondiale lui valant une nouvelle nomination aux Césars.

Un long dimanche de fiançailles

Un film de Jean-Pierre Jeunet | 2004 | Durée: 2h 13m

C’est le film de la consécration qui lui donnera enfin son premier César du meilleur espoir dans cette grande fresque romanesque réalisée par Jean-Pierre Jeunet. Adapté du roman éponyme, on retrouve Gaspard Ulliel dans les tranchées de la Première Guerre où il incarne Manech, un jeune Breton condamné à mort pour avoir tenté d'échapper à son devoir. Le film raconte la recherche de vérité de sa fiancée Mathilde, incarnée par Audrey Tautou, qui tente tout pour le retrouver étant persuadée qu'il est toujours en vie.

Hannibal Lecter: les origines du mal

Un film de Peter Webber | 2007 | Durée: 2h 11m

La renommée internationale arrivera en 2007 lorsqu’il est choisi pour incarner une figure mythique du cinéma: le tueur en série Hannibal Lecter dans ses jeunes années, rôle tenu jusque-là par Sir Anthony Hopkins dans le cultissime Silence des Agneaux. Si le film n'est pas un succès critique, sa prestation est à saluer: un regard magnétique et perçant qui fait honneur au plus célèbre des cannibales. Un rôle qui lui permettra surtout de se faire un nom aux États-Unis et qui le glissera dans le cercle fermé des acteurs français ayant fait un détour par Hollywood.

Saint-Laurent

Un film de Bertrand Bonello | 2014 | 2h 30m

Fils de deux parents stylistes, Gaspard Ulliel était sans doute l'acteur le plus légitime à prendre les traits de l'un des plus grand créateur du monde. Malgré une ressemblance frappante et une performance impressionnante, il rate le César du meilleur acteur, attribué à Pierre Niney pour le même rôle, dans un autre biopic consacré à Yves Saint-Laurent et sorti la même année. Un rôle pour lequel l'acteur s’était pourtant investi énormément, le qualifiant même de «rôle de sa vie».

Juste la fin du monde

Un film de Xavier Dolan | 2016 | 1h 37m

Dans ce huis clos familial adapté d’une pièce de théâtre, Gaspard Ulliel, devant la caméra de Xavier Dolan, retrouve sa famille après 12 ans d’absence pour lui annoncer qu’il est mourant. Mené par une brochette d'acteurs prestigieux et vainqueur du Grand prix à Cannes en 2016, c’est le film de la consécration. Son interprétation boulversante lui permet de décrocher le César du meilleur acteur.

Son dernier projet en date marque ni plus ni moins ses retrouvailles avec Hollywood. L'acteur français tient l’un des rôles principaux de la dernière production Marvel: Moon knight dans lequel Ulliel incarne l'un des antagonistes. Cette série, composée de six épisodes et qui sera diffusée le 30 mars sur Disney+, porte pour la première fois à l’écran le super-héros Moon Knight, incarné par Oscar Isaac. Ironie du sort, la bande-annonce de cette série évènement est sortie la veille de sa mort.