Sharon Stone en a marre que l'on vénère Meryl Streep



L’actrice de «Basic Instinct» en a gros sur la patate, comme s’en est rendue compte une journaliste de Zoomer qui l’a interviewée le mois dernier et qui a eu le malheur de poser une question maladroitement construite à propos de Mery Streep. Ah, la jungle hollywoodienne n’est pas une sinécure!

Elles ont beau avoir dix ans d’écart, Sharon Stone et Meryl Streep ont connu la gloire plus ou moins en même temps. Comme souvent dans ce genre de cas, la compétition a donc supplanté la camaraderie et la star de Basic Instinct en a un peu marre qu’on lui vante les mérite de son aînée, qui a décroché à peu près deux fois plus de de récompenses qu’elle.

Lors d’une interview pour un média américain le mois dernier, Sharon Stone s’est totalement lâchée au sujet de Mery Streep, à la suite d’une question de la journaliste qui l’a apparemment bien agacée. Mais ce n’est que cette semaine que ses propos commencent à faire le tour du web et à déclencher des réactions sur les réseaux sociaux.

Récap de ce qu’il s’est passé.

La question qui a mis le feu aux poudres:

«Ce que je trouve fascinant, dis-je, c'est quand vous avez enfin pu travailler avec Meryl Streep, vous avez réalisé...»

«J'aime la façon dont tu dis ça, que j'ai "enfin pu travailler avec Meryl Streep", dit-elle. Tu n'as pas dit: "Meryl a enfin pu travailler avec Sharon Stone", ou on a finalement pu travailler ensemble.»

Et c'était parti:

«La façon dont vous avez structuré la question est révélatrice. L'affaire a été montée de telle sorte que nous devrions tous envier et admirer Meryl parce que seule Meryl a pu être la bonne. Et tout le monde devrait être en compétition avec Meryl. Je pense que Meryl est une femme et une actrice incroyablement merveilleuse. Mais à mon avis, très franchement, il y a d'autres actrices tout aussi talentueuses que Meryl Streep. Toute l'iconographie Meryl Streep fait partie de ce que Hollywood fait aux femmes.



«Je vous entends», réponds-je, mais Stone est sur une lancée. Elle commence à énumérer des noms.



«Viola Davis est tout à fait au niveau de Meryl Streep. Emma Thompson. Judy Davis. Olivia Colman. Kate Winslet, pour l'amour de Dieu! Mais vous dites Meryl et tout le monde tombe par terre.»

Le passage le plus intéressant de ce petit nervous breakdown plein de sens survient lorsque Sharon Stone est interrogée sur l’affaire Harvey Weinstein et l’ampleur de ce problème à Hollywood. Elle dénonce alors l’attitude de Meryl Streep, arguant, en substance, que cette dernière préfère protéger sa carrière que se battre aux côtés d’autres femmes pour une telle cause:

«Le harcèlement est partout. Jusqu'à ce qu'il y ait de vraies lois, #MeToo n'était que la phase d'ouverture. Je suis sûre que Meryl aussi a quelque chose à raconter là-dessus. Mais je le suis tout autant que si Meryl vous racontait son histoire, elle ne serait pas Meryl, et elle n'aurait pas ces rôles. Meryl ne peut pas être celle qui déclenche les révoltes. Parce qu'alors, elle n'aurait pas les emplois qu'elle a. Meryl est plus facile à vivre. C'est sa façon de faire.»

Mery Streep, lauréate de 3 oscars, 9 Golden globes et 5 Emmys a en effet été critiquée à plusieurs reprises pour son silence face au scandale. (ade)