Rihanna et A$AP Rocky ont eu leur premier enfant

La superstar Rihanna en une de vogue, en avril 2022. source: instagram

C'est (presque) officiel! Rihanna et le rappeur A$AP Rocky ont eu leur bébé. La chanteuse a donné naissance à son premier enfant le 13 mai dernier, à Los Angeles.

Et... c'est un garçon! On ignore encore le prénom du nouveau-né, la naissance n'ayant encore fait l'objet d'aucune communication officielle. Aucun représentant du couple de superstars n'a répondu à l'AFP. L'information a été révélée jeudi par le média spécialisé TMZ.

L'artiste américaine de 33 ans a brillé par son absence au gala du Metropolitan Museum of Art, le 2 mai dernier, rendez-vous incontournable de nombre de célébrités de la mode et du spectacle, et auquel elle assiste d'ordinaire religieusement.

Le couple a été aperçu pour la dernière fois le 9 mai dernier, en allant dîner chez Giorgio Baldi, un restaurant de Santa Monica (Californie).

Un évènement attendu depuis janvier

Evidemment, personne n'a oublié les images de la chanteuse fin janvier dans les rues enneigées de New York, main dans la main avec A$AP Rocky, portant un long manteau rose au bas déboutonné... laissant voir son ventre rond. 👇

image: shutterstock

Le couple avait officialisé leur relation en 2021, après des années de rumeurs persistantes. Rihanna est «l'amour de ma vie» et «la bonne», avait confié A$AP Rocky au magazine GQ en mai 2021. Lorsqu'on lui avait demandé, lors de cette interview, s'il se sentait prêt à être père, le rappeur avait dit penser, en toute modestie, qu'il serait «un père incroyable, remarquable, globalement incroyable».

«J'aurai un enfant super cool.» On se réjouit, en tout cas, de connaître le nom du petit garçon. (mbr/ats)