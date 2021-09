International

People

Scandale des admissions: l'actrice Lori Loughlin va reprendre son rôle



Image: shutterstock

Elle sort de prison et reprend son rôle quelques mois plus tard

Lori Loughlin avait été condamnée à deux mois de prison pour avoir triché et payé afin de garantir l’entrée de ses filles dans une prestigieuse université.

La comédienne Lori Loughlin est devenue populaire pour son rôle de Rebecca dans la série des années nonante La Fête à la Maison. Mais en 2019, un énorme scandale éclate: Elle est accusée d’avoir manigancé tout un stratagème afin de garantir l’inscription de ses filles à l’Université de Californie du Sud (USC), une des plus prestigieuses du pays.

Elle et son mari, le styliste Mossimo Giannulli, auraient versé 500 000 dollars à un intermédiaire véreux. L’actrice Felicity Huffman (Desperate Housewives) a aussi été éclaboussée dans cette affaire, comme le rappelle le magazine Deadline.

Netflix a (bien évidemment) produit un docu sur ce scandale: Vidéo: YouTube/Netflix

En liberté conditionnelle

Lori Loughlin a été vue pour la dernière fois à la télévision dans le rôle d'Abigail dans la saison 6 de la série à succès When Calls the Heart, en 2019, avant d'être licenciée pour son implication dans ce scandale.

Actuellement en liberté conditionnelle après avoir purgé une peine de deux mois de prison, la comédienne a réussi à obtenir l'autorisation d'un juge fédéral pour pouvoir se rendre au Canada pendant environ une semaine pour «un projet de production cinématographique».

Telle mère telle fille

Selon Variety, elle reprendra le rôle qu’elle tenait dans la série When Calls the Heart, qui était diffusée sur la chaîne de Hallmark. When Hope Calls en est un dérivé (un spin-off) et le premier épisode sera diffusé le 18 décembre.

Lori Loughlin dans le rôle d'Abigail lors du lancement de la série, il y a sept ans: Vidéo: YouTube/Hallmark Channel

Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, l'actrice fait son retour sous les projecteurs en même temps que sa fille, Olivia Jade, qui participe à la saison actuelle de l'émission Danse Avec les Stars à la télévision américaine.

En parlant de télévision: Comment Ted Lasso a changé ma vie et va changer la vôtre (oui oui) L'actualité internationale vous intéresse? Par ici Un géant de l'immobilier vacille en Chine et les marchés mondiaux chutent Link zum Artikel Vous planifiez vos vacances d'automne? Ce que vous devez savoir Link zum Artikel La Chine est-elle à l'aube d'une dictature digitale? Link zum Artikel Angela Merkel part après 16 ans de règne, quel est son héritage? Link zum Artikel Le choix des sous-marins américains est une claque pour la France Link zum Artikel Pourquoi Al-Qaïda pourrait menacer l'Afghanistan d’ici à 2 ans? Link zum Artikel Montrer tous les articles