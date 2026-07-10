Une adolescente est décédée en célébrant la victoire des Bleus. Image: EPA

Un drame est survenu après France-Maroc

Une adolescente est tombée d'un camion alors qu'elle célébrait la victoire des Bleus. Elle est décédée.

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Une adolescente de 17 ans est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord de la France après être tombée d'un camion alors qu'elle célébrait la victoire des Bleus en quarts du Mondial-2026 de football, a-t-on appris auprès des pompiers et d'une source proche du dossier.

Selon la source proche du dossier, l'adolescente est tombée du camion sur lequel elle était montée pour fêter la victoire de la France face au Maroc (2-0). La jeune fille se trouvait sur l'arrière du camion, qui n'avait pas sa remorque, quand «elle est tombée et a été écrasée» par celui-ci, ajoutent les pompiers, qui précisent qu'elle est décédée sur place.

Six mineurs se trouvaient à proximité de l'accident et l'un d'eux, en état de choc, a été hospitalisé au centre hospitalier de Maubeuge (nord), ont également souligné les secours. Le chauffeur du camion a été placé en garde à vue. (jzs/ats/afp)