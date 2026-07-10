beau temps22°
DE | FR
burger
Sport
International

Mondial 2026: un drame est survenu après France-Maroc

epa13101839 French fans celebrate their team on the Champs-Elysees avenue in Paris after winning the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match against Morocco, July 10, 2026. EPA/Fadi Yousef
Une adolescente est décédée en célébrant la victoire des Bleus.Image: EPA

Un drame est survenu après France-Maroc

Une adolescente est tombée d'un camion alors qu'elle célébrait la victoire des Bleus. Elle est décédée.
10.07.2026, 09:4910.07.2026, 09:49

Une adolescente de 17 ans est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord de la France après être tombée d'un camion alors qu'elle célébrait la victoire des Bleus en quarts du Mondial-2026 de football, a-t-on appris auprès des pompiers et d'une source proche du dossier.

Selon la source proche du dossier, l'adolescente est tombée du camion sur lequel elle était montée pour fêter la victoire de la France face au Maroc (2-0). La jeune fille se trouvait sur l'arrière du camion, qui n'avait pas sa remorque, quand «elle est tombée et a été écrasée» par celui-ci, ajoutent les pompiers, qui précisent qu'elle est décédée sur place.

Méconnaissable puis décisif, Mbappé qualifie la France

Six mineurs se trouvaient à proximité de l'accident et l'un d'eux, en état de choc, a été hospitalisé au centre hospitalier de Maubeuge (nord), ont également souligné les secours. Le chauffeur du camion a été placé en garde à vue. (jzs/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
L&#039;Europe s&#039;apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L'Europe s'apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L&#039;Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l&#039;exploite à fond
1
L'Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l'exploite à fond
de Kurt Pelda, Kiev et Odessa
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
La Colombie bascule très à droite
1
La Colombie bascule très à droite
Thèmes
La FIFA ouvre une enquête sur des supporters argentins
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Tripadvisor accusé de cacher des infos «mortelles» et «inacceptables»
Une intelligence artificielle résume les avis publiés sur Tripadvisor à propos des hôtels. Une enquête révèle que les mentions d'intoxications alimentaires et de harcèlement y sont souvent absentes.
L'organisation britannique de défense des consommateurs «Which?» accuse la plateforme d'avis Tripadvisor d'omettre ou d'atténuer, dans ses résumés générés automatiquement, des informations faisant état d'intoxications alimentaires, de mauvaises conditions d'hygiène et de harcèlement sexuel. Sur la plateforme, une intelligence artificielle (IA) synthétise les commentaires laissés par d'anciens clients et affiche ce résumé en tête de chaque page consacrée à un hôtel.
L’article