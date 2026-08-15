Le butin, estimé à 9 millions d’euros, a été placé en sécurité tandis que la police tente d’en identifier le propriétaire et appelle les chasseurs de trésors à rester à l’écart. Image: shutterstock

De l'or estimé à 9 millions d’euros découvert sur un chantier belge

Des ouvriers ont mis au jour une cinquantaine de lingots et de nombreuses pièces d’or lors de travaux à Termonde, au nord-ouest de Bruxelles.

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La police belge a exhorté les chasseurs de trésors à se tenir à l'écart d'un chantier de construction au nord-ouest de Bruxelles, où des ouvriers ont découvert cette semaine un butin de pièces et lingots d'or estimé à 9 millions d'euros.

Cette découverte a été faite mardi lors de travaux de rénovation dans un bâtiment de la ville de Termonde (Dendermonde), en Flandre-Orientale.

La police a déclaré que les ouvriers l'avaient alertée après avoir découvert «une grande quantité d'or». Elle a publié sur sa page Facebook des photos d'environ 50 lingots et des piles de pièces en or.

Les médias belges ont rapporté que le butin, d'une valeur estimée à neuf millions d'euros, avait été retrouvé dans les parois d'une cave lors de la rénovation d'une maison appartenant à une association caritative locale, le CAW Flandre-Orientale. Un ouvrier interrogé par le radiodiffuseur public flamand VRT a déclaré que la:

«Première réaction de l'équipe a été l'incrédulité et la stupeur»

«Nous sommes tombés dessus en effectuant des travaux de terrassement pour poser une conduite pour le réseau d'assainissement», a expliqué l'homme identifié seulement sous le nom de Kobe.

«Nous ne nous attendions certainement pas à trouver de l'or»

La police a indiqué que l'or avait été:

«Inventorié et mis en sécurité aussi vite que possible dans un coffre-fort haute sécurité appartenant aux services fédéraux.»

«Apparemment, plusieurs chasseurs de trésors aimeraient rendre une petite visite au site», indique une publication Facebook du commissariat de police, qui a changé sa photo de profil pour une pièce d'or à la suite de cette découverte.

«Un conseil en or: c'est totalement inutile», s'est feint d'humour la police, appelant les curieux à rester à l'écart du chantier clôturé. Le propriétaire du «trésor» reste à identifier. (dal/ats/afp)