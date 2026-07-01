Le «Batman» mexicain traque les voleurs avec du scotch

Il attache des voleurs présumés à des lampadaires, les livrant à la police avec leur butin. Mais ce Batman mexicain ne rallie pas tout le monde à sa cause.

Natasha Hähni Suivez-moi

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Des images insolites circulent sur les réseaux sociaux: des hommes et des adolescents attachés à un poteau ou à un lampadaire avec du ruban adhésif. Ils ont tour à tour un museau, des moustaches ou des mots comme «voleur» (ratero, en espagnol) ou «rat» (rata) dessinés au feutre noir sur le visage.

Ce qui pourrait ressembler à une plaisanterie entre jeunes est en réalité l'œuvre du «Batman de Lagos de Moreno». Dans cette petite ville située à environ 400 kilomètres au nord-ouest de Mexico, les vols de motos ont grimpé ces derniers mois. Selon Luis Cárdenas, un journaliste local, le «vengeur» agit depuis plusieurs semaines face à «l'inaction des autorités».

Le Batman de Lagos de Moreno a déjà fait cinq victimes au moins. Image: instagram

Il traque des voleurs présumés de motos et les scotche à des objets pour que la police les retrouve. Le mystérieux justicier laisse les véhicules dérobés devant les suspects. Sur une pancarte rose, il écrit à chaque fois ce qu'il leur reproche. Les images montrent que ce chasseur de malfrats zélé ne fait pas dans la dentelle lors de ses «arrestations». Selon les autorités, plusieurs de ces victimes ont été retrouvés blessés. Un homme ligoté saignait ainsi du front.

Certains des malfrats présumés ont en prime été violentés. Image: instagram

En quelques semaines, Batman a déjà attaché cinq personnes. Mais contrairement à ce que l'on voit dans les films de superhéros, les autorités de l'Etat du Jalisco n'ont pas vraiment apprécié son aide. Elles ont rappelé que ses actes constituaient des infractions pénales. Juan Pablo Hernández, le ministre de la Sécurité de l'Etat, a même déclaré que les recherches se concentraient désormais sur le justicier, bien que les individus scotchés soient soupçonnés de vol. Officiellement, on considère donc les suspects comme des victimes.

Une star locale

Les réseaux, eux, célèbrent pourtant ce bienfaiteur de l'ombre. «Bravo, Batman», «Seul le peuple peut sauver le peuple» ou «Il fait ce que le gouvernement ne fait pas», commentent des internautes sous les publications relatant ces incidents. Dans l'Etat de Jalisco, la colère est vive à propos de la passivité des autorités en matière de criminalité.

Lagos de Moreno se trouve dans le nord-est de cet Etat, où des luttes de territoire opposent régulièrement le Cartel de Jalisco Nouvelle Génération au cartel de Sinaloa. Les enlèvements et les vols de véhicules constituent par ailleurs un problème croissant dans la région.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)