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L'actrice Hayden Panettiere est morte à 36 ans

FILE - Hayden Panettiere arrives at the premiere of &quot;Blonde,&quot; on Sept. 13, 2022, at TCL Chinese Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Hayden Panettiere
Hayden Panettiere avait 36 ans.Keystone

L'actrice Hayden Panettiere est morte à 36 ans

Rendue célèbre grâce à Heroes et Nashville, Hayden Panettiere est morte dimanche à l'âge de 36 ans. Son décès a été confirmé par son entourage à plusieurs médias américains, sans qu'aucune cause ne soit pour l'heure communiquée.
17.08.2026, 06:1817.08.2026, 06:18

L'actrice américaine Hayden Panettiere, révélée au grand public par ses rôles dans les séries Heroes et Nashville, est décédée dimanche, a annoncé son entourage à plusieurs médias américains, dont ABC News et l'agence Associated Press.

C'est son père, Skip Panettiere, qui a communiqué la nouvelle dans un communiqué transmis à ABC News. Il y salue «une lumière incroyable» qui aura apporté joie et amour à ses proches comme aux millions de spectateurs qui la suivaient à l'écran.

Les circonstances de sa mort n'ont pas été précisées et aucune cause de décès n'a pour l'heure été communiquée officiellement.

Deux nominations aux Golden Globes et des déboires

Née le 21 août 1989 à Palisades, dans l'Etat de New York, Hayden Panettiere avait commencé sa carrière très jeune, d'abord dans des publicités puis à la télévision, avant de se faire connaître du grand public grâce au film Remember the Titans (2000), aux côtés de Denzel Washington. Elle avait ensuite incarné Claire Bennet dans la série à succès Heroes, puis Juliette Barnes, une chanteuse de country, dans Nashville, un rôle qui lui avait valu deux nominations aux Golden Globes.

L'actrice s'était montrée franche sur les difficultés traversées loin des caméras, notamment sur son addiction à l'alcool et aux opioïdes apparue dès l'adolescence, ainsi que sur une dépression post-partum. Elle avait publié ses mémoires en 2026, intitulées This Is Me: A Reckoning, dans lesquelles elle revenait sur son parcours d'enfant star et ses combats personnels.

Hayden Panettiere était mère d'une fille, Kaya, née en 2014 de sa relation avec l'ancien champion du monde de boxe poids lourds Vladimir Klitschko. (svp)

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