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Fusillade en pleine rue à Besançon

Illustration Of A Police Car - Paris Illustration of a French national police car in Paris on October 20, 2024. Photo by Alexis Jumeau/ABACAPRESS.COM Paris France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUK Copyright: ...
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Fusillade en pleine rue à Besançon

Trois personnes ont été blessées par arme à feu mercredi soir dans la ville française. Aucun suspect n'a pour l'heure été interpellé.
13.08.2026, 10:1213.08.2026, 10:12

Trois hommes âgés de 19, 20 et 40 ans ont été grièvement blessés par arme à feu, mercredi soir dans la rue à Besançon. Leur pronostic vital est engagé, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de la ville.

Des hommes se trouvaient devant une épicerie, dans le quartier populaire de Planoise, lorsqu'un véhicule est arrivé avec à son bord plusieurs individus qui ont tiré dans leur direction, avec deux armes différentes, selon les premiers éléments de l'enquête de police, a indiqué le parquet de Besançon.

Trafic de stupéfiants suspecté

Deux hommes âgés de 20 et 40 ans ont été blessés par balles et pris en charge par les secours avec un pronostic vital engagé, mercredi à 23 heures, selon les pompiers. Un troisième homme, également blessé par arme à feu, s'est rendu de lui-même au CHU de Besançon où il a été hospitalisé avec un pronostic vital engagé, ont-ils ajouté.

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«Aucun suspect n'a été interpellé pour le moment», a précisé le parquet. Les enquêteurs explorent «toutes les pistes», dont «l'hypothèse d'un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants», précise le parquet. La gendarmerie du Doubs a retrouvé un véhicule incendié à Montferrand-le-Château, près de Besançon, qui pourrait être celui des auteurs. Des constatations sont en cours. (jzs/ats/afp)

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