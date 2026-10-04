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Zara: un costume Halloween pour enfants problématique retiré

Zara a des soucis à cause de ce costume Halloween pour enfants

Le costume de mariage pour enfant proposé par Zara a fait scandale.
Le costume de mariage pour enfant proposé par Zara a fait scandale pour sa ressemblance avec la tenue des détenus d'Auschwitz.Image: montage watson
Zara est au coeur d'un nouveau scandale pour un «costume de marié pour enfant» qui ressemble furieusement aux habits des prisonniers des camps de concentration nazis.
04.10.2026, 17:0404.10.2026, 17:04

La chaîne de mode espagnole Zara a retiré de la vente un costume d’Halloween destiné aux enfants après que des critiques ont dénoncé sa ressemblance avec les tenues des détenus des camps de concentration sous le régime nazi.

Le costume a été retiré

Le costume en question, composé d’une veste et d’un pantalon à rayures verticales bleues et blanches, présente un aspect volontairement très usé. Il comporte également des motifs rappelant du fil barbelé. Des écussons placés sur les manches donnent en outre l’impression de représenter des numéros de détenus. Le journaliste israélien Dov Gil-Har a notamment écrit sur X:

«La chaîne de mode espagnole Zara horrifie ses clients européens avec une nouvelle idée cauchemardesque: un costume inspiré des camps de concentration nationaux-socialistes»

Le costume a depuis disparu de la boutique en ligne du géant de la mode, dont le service de presse a déclaré:

«Zara Home regrette tout malentendu que ce costume d’Halloween de marié pour enfants a pu provoquer. Il n’est désormais plus disponible, ni dans nos magasins ni en ligne»

L’entreprise n’a pas répondu à la question de savoir pourquoi la ressemblance avec les vêtements des détenus des camps de concentration n’avait pas été repérée lors des contrôles internes.

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Zara est récidiviste

Ce n’est pas la première fois que Zara se fait remarquer avec des produits associés au national-socialisme. En 2014, la marque avait dû retirer une chemise pour enfants à rayures bleues et blanches, ornée d’une étoile jaune à six branches sur le côté gauche de la poitrine.

Celle-ci rappelait les «étoiles juives» que les nazis avaient imposées en Allemagne afin de les rendre publiquement identifiables et de les stigmatiser. En 2007, un sac en tissu décoré de motifs floraux, mais aussi de croix gammées, avait été proposé dans les magasins Zara. (trad. btr)

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