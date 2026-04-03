Un grand rassemblement musulman interdit puis autorisé en France

La préfecture de police de Paris a interdit la Rencontre annuelle des musulmans de France, avant que cette interdiction ne soit finalement renversée par la justice.

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La préfecture de police de Paris a interdit la Rencontre annuelle des musulmans de France. Keystone

La préfecture de police de Paris a interdit un événement de la communauté musulmane qui devait se tenir ce week-end. Elle a notamment invoqué des risques terroristes liés au contexte géopolitique et à l'ultra-droite.

Prévue du 3 au 6 avril au Bourget, la Rencontre annuelle des musulmans de France (RAMF) était «susceptible de rassembler un grand nombre de personnes (...) dans un contexte international et national particulièrement tendu», a pointé le préfet de police. Ce salon proposant conférences, expositions et stands commerciaux destinés à la communauté musulmane était «exposé à un important risque terroriste».

La justice s'en mêle

La justice administrative française a finalement autorisé vendredi, moins de deux heures avant son ouverture, la tenue du congrès, estimant que les troubles à l'ordre public invoqués par le préfet de police pour l'interdire n'étaient «pas établis».

«Le tribunal suspend l’interdiction de la Rencontre annuelle des musulmans de France décidée par le préfet de police», selon un communiqué du tribunal administratif de Paris, qui rappelle que «l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie».

«C'est une victoire pour l’État de droit et la justice», a déclaré l'avocat de Musulmans de France, Sefen Guez Guez, qui a salué une décision d'apaisement permettant la tenue du rassemblement:

«On est satisfaits, les considérations politiques qui ont dicté cette interdiction n'ont pas trompé le tribunal qui a considéré que la décision était illégale»

Craintes d'une mobilisation

Les forces de l'ordre avait initialement estimé que l'attentat déjoué contre la Bank of America à Paris le week-end dernier soulignait «l'acuité de la menace endogène susceptible de se matérialiser» dans l'Hexagone.

En outre, «dans le contexte d'agitation politique et de polarisation forte des débats» qui s'est exprimé notamment lors des élections municipales et, «compte tenu de la qualité des organisateurs (Musulmans de France, NDLR) et de certains conférenciers, il existe un risque que des groupuscules d'ultra-droite se mobilisent en vue de perturber le déroulement de cet événement», qui ne s'est plus tenu depuis 2019, pouvait-on également lire dans l'arrêté d'interdiction.

Organisée par l'association Musulmans de France (MF), fédération d'associations musulmanes, ce rassemblement est présenté par ses promoteurs comme le plus grand rassemblement de musulmans d'Europe. (dal/btr/ats)