larges éclaircies20°
DE | FR
burger
International
Police

Affaire Lyhanna: Jérôme Barella, mis en examen pour meurtre et viol

Affaire Lyhanna: le principal suspect mis en examen pour meurtre et viol

Le rapport de la mission d&#039;inspection dans l&#039;affaire de la jeune Lyhanna en Frace a montré une série de dysfonctionnements de la part du parquet et de la gendarmerie.
Le principal suspect de l’affaire Lyhanna visé par de nouvelles accusations.Keystone
Le principal suspect dans l’affaire Lyhanna a été mis en examen mercredi pour meurtre et viol sur mineure de moins de 15 ans. Déjà poursuivi pour l’enlèvement de la fillette de 11 ans, il est également visé dans une seconde affaire de viols sur mineure.
15.07.2026, 22:0415.07.2026, 22:04

Jérôme Barella, principal suspect dans l'affaire Lyhanna, collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, a été mis en examen mercredi pour meurtre et viol sur mineure de moins de 15 ans, a indiqué le parquet d'Agen.

L'intérimaire de 41 ans, qui a été extrait de la prison de Mont-de-Marsan pour être entendu par les magistrats instructeurs d'Agen, «a répondu à quelques questions concernant sa personnalité mais a rapidement fait valoir son droit au silence», a précisé le procureur adjoint dans un communiqué.

La cause du décès de Lyhanna encore inconnue après l'autopsie

A l'issue de cet interrogatoire, «il a été mis en examen supplétivement des chefs de meurtre sur une mineure de moins de 15 ans précédé ou accompagné de viol et viol sur une mineure de moins de 15 ans». Il avait été initialement mis en examen pour enlèvement et séquestration après la disparition de la collégienne. Il encourt la prison à perpétuité.

Jérôme Barella a, par ailleurs, également été mis en examen pour viols sur mineure de moins de 15 ans et agressions sexuelles dans l'affaire dite «Rosa».

Les inspections pointent des dysfonctionnements dans l'affaire Lyhanna

Cette petite fille, dont la mère avait déposé plainte pour viols contre Jérôme Barella en août 2025 sans que celui-ci ne soit inquiété, a accusé le suspect de l'avoir violé «une cinquantaine» de fois, selon un rapport d'inspection. Dans cette affaire, il a également «fait valoir son droit au silence» avant d'être placé sous mandat de dépôt criminel dans le cadre de cette seconde procédure d'instruction, a précisé le parquet. (mbr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
L&#039;Espagne panse ses plaies après l&#039;incendie qui a fait 12 morts
L'Espagne panse ses plaies après l'incendie qui a fait 12 morts
La canicule fait grimper les noyades en Allemagne
1
La canicule fait grimper les noyades en Allemagne
Les signes d&#039;une escalade de la guerre en Ukraine se multiplient
1
Les signes d'une escalade de la guerre en Ukraine se multiplient
de Tobias Schibilla
Des navires circulent dans le détroit d&#039;Ormuz
5
Des navires circulent dans le détroit d'Ormuz
de Team watson
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Un train piégé au milieu d'un brasier
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Vous ne devinerez jamais le prix auquel a été adjugé «Gus» le T-Rex
Un squelette de Tyrannosaurus rex vieux de plus de 66 millions d’années a battu tous les records mardi à New York. Adjugé plus de 50 millions de dollars chez Sotheby’s, «Gus» devient le fossile de dinosaure le plus cher jamais vendu aux enchères.
Un squelette de T-Rex surnommé «Gus» a été vendu mardi pour 50,1 millions de dollars lors d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's à New York. Il est ainsi devenu le fossile de dinosaure le plus cher jamais vendu. Cet imposant fossile est l'un des squelettes de T-Rex les plus complets au monde, avec 183 os fossilisés. Il a été découvert en 2021 dans un ranch du Dakota du Sud.
L’article