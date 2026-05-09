bien ensoleillé14°
DE | FR
burger
International
Politique

Elon Musk insulte des magistrats français sur X

Elon Musk insulte des magistrats français sur X

Elon Musk a violemment attaqué des magistrats français sur son réseau social X, alors qu’une information judiciaire vise la plateforme pour de possibles infractions.
09.05.2026, 09:1909.05.2026, 09:19
Elon Musk accuse le patron d&#039;OpenAI Sam Altman d&#039;avoir trahi la vocation non lucrative de la start-up d&#039;intelligence artificielle (IA) (archives).
Elon MuskKeystone

Elon Musk, désormais visé par une information judiciaire en France concernant de possibles dérives de X, a injurié vendredi des magistrats français sur son réseau social, avec des propos à caractère homophobe notamment.

«Ils sont plus faux qu'un euro en chocolat et plus pédés qu'un flamant rose en tutu fluo!», a écrit, en français, Musk sur X, en réponse à un message évoquant cette nouvelle étape dans l'enquête judiciaire en France.

Dans le sillage des investigations ouvertes en janvier 2025, un juge d'instruction est dorénavant chargé en France d'enquêter sur une éventuelle complicité de diffusion d'images pédopornographiques sur le réseau social X, a indiqué jeudi le parquet de Paris, quelques jours après que le milliardaire américain n'avait pas répondu à une convocation de la justice française pour une audition libre.

Musk, tout comme l'ancienne directrice générale de X, Linda Yaccarino, sont visés en leur qualité de gérant de fait et de droit de la plateforme X au moment des faits.

«Ce sont des attardés mentaux», avait déjà lancé Musk, dans la langue de Molière, sur son réseau social, au sujet des magistrats français, après une perquisition mi-février dans les locaux parisiens de X.

L'enquête, dont est chargée l'unité nationale cyber de la gendarmerie, «porte sur les éventuelles violations par la plateforme X de la législation française, à laquelle elle doit bien évidemment se conformer sur le territoire français», avait expliqué début 2026 le parquet de Paris.

Deepfakes sur Grok

En cause notamment une possible complicité de diffusion d'images pédopornographiques et l'utilisation du modèle d'intelligence artificielle de X, Grok, pour la création de «deepfakes», c'est-à-dire de montages ultraréalistes, à caractère sexuel, sans le consentement des victimes.

Le réseau social avait dénoncé lors de la perquisition un «acte judiciaire abusif» reposant «sur des motivations politiques» et réfuté toute infraction. Il avait assuré qu'il ne se laisserait «pas intimider». (dal/ats/afp)

Et si Elon Musk vous fascine, voilà de quoi vous satisfaire!
Une violente guerre civile a explosé chez les trumpistes
2
Une violente guerre civile a explosé chez les trumpistes
de Fred Valet
Elon Musk a dégainé une arme redoutable pour vous manipuler
1
Elon Musk a dégainé une arme redoutable pour vous manipuler
de Fred Valet
Voici Dark Maga, lieutenant au service de Trump
Voici Dark Maga, lieutenant au service de Trump
de Alexandre Cudré
Elon Musk force les Suisses à faire un choix radical
7
Elon Musk force les Suisses à faire un choix radical
de Antoine Menusier
Thèmes
Des militants s'en prennent à Elon Musk et Tesla de manière créative.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le grand défilé militaire de Poutine a démarré
La parade de Moscou a débuté, avec notamment des soldats nord-coréens qui ont défilé.
La parade militaire sur la place Rouge a débuté samedi à Moscou à l'occasion des commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie, selon des images diffusées par la télévision publique, un défilé conforté par une trêve de trois jours annoncée la veille par Donald Trump.
L’article