Le parti de Poutine crédité de 49% des voix aux législatives russes

Vladimir Poutine va conserver une large majorité à la Douma, le parlement russe. Keystone

Sans surprise, le parti de Vladimir Poutine a remporté les élections législatives en Russie. Un sondage officiel publié dimanche soir le crédite de 49.4% des voix.

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Le parti de Vladimir Poutine, Russie unie, est sans surprise donné vainqueur dimanche aux élections législatives. Selon un sondage à la sortie des urnes réalisé par le Centre russe d'étude de l'opinion publique (VCIOM), un institut d'État, Russie unie remporte 49,4% des voix, environ le même score qu'en 2021, au terme de trois jours d'un scrutin en pleine guerre en Ukraine.

Ce scrutin s'est déroulé sans suspense dans un pays où l'expression de la dissidence est sévèrement réprimée par les autorités et alors que le seul parti frontalement opposé à la guerre, Iabloko, a été écarté. Dmitri Medvedev, l'ex-président russe et actuel patron du parti du Kremlin Russie unie, a «remercié les citoyens qui ont pris part au vote».

Un choix limité de partis

Face au parti du Kremlin, seules des formations soutenant à des degrés divers Vladimir Poutine et la poursuite du conflit en Ukraine ont été autorisées à concourir: les communistes du KPRF, les nationalistes du LDPR, les conservateurs de Russie juste et les libéraux du parti des Nouvelles personnes, ont été autorisées à concourir. Le Parti communiste et le parti nationaliste LDPR sont respectivement crédités de 14,2% et 10,7%.

Ces législatives, les premières depuis le début de l'offensive à grande échelle contre l'Ukraine en 2022, visent à renouveler les 450 sièges de la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Elles se sont aussi déroulées dans les territoires occupés d'Ukraine annexés par la Russie. Ella Pamfilova, la présidente de la Commission électorale a indiqué que les résultats préliminaires seraient annoncés lundi à 11 heures (10 heures en Suisse).

L'Ukraine s'en mêle

Rappelant la réalité d'un conflit marqué ces derniers mois par une intensification des frappes des deux côtés du front, la dernière journée de vote a été marquée tôt dimanche par une attaque ukrainienne qui a impliqué plus d'un millier de drones.

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Au moins deux personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées, d'après les autorités russes. Un drone ukrainien a également frappé un bus dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine contrôlé par la Russie, tuant deux personnes dont une employée de la Commission électorale, a annoncé celle-ci.

A Moscou, une importante raffinerie a été endommagée, selon le maire Sergueï Sobianine, qui a dénoncé une attaque «sans précédent» et «manifestement planifiée dans le but de perturber les élections». Dans la soirée, le ministère russe de la défense a assuré que Moscou «poursuivrait et intensifierait» ses frappes au moyen d'«armes de haute précision contre des cibles militaires à Kiev», en réponse à ces attaques.

Des attaques informatiques ukrainiennes

La Commission électorale a annoncé avoir observé «plus d'un millier» de vagues d'attaques destinées à saturer de requêtes le système de vote électronique, ainsi que des attaques contre «l'infrastructure de télécommunications de la Russie dans son ensemble». Ella Pamfilova a déclaré:

«Les attaques ont été menées par des groupes hautement professionnels et bien coordonnés, utilisant des outils d'intelligence artificielle»

Ce scrutin s'est déroulé dans un contexte social tendu, la Russie étant confrontée à des sanctions économiques occidentales, des frappes ukrainiennes régulières, des pénuries d'essence et des limitations dans le fonctionnement de l'internet dans plusieurs régions. L'Union européenne a de son côté dénoncé des élections se déroulant dans un climat de «répression systématique et institutionnalisée». (btr/ats)