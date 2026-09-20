Poutine doit se battre sur deux fronts: en Ukraine et au sein même du Kremlin, estime son opposant historique Mikhaïl Khodorkovski. Image: montage watson

«Il n’est pas certain que Poutine tienne jusqu’en septembre 2031»

Alors que la Russie renouvelle sa Douma jusqu’en 2031, l’opposant Mikhaïl Khodorkovski analyse les fragilités de Poutine et avertit la Suisse sur sa neutralité.

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La Russie organise ses premières législatives depuis l’invasion de l’Ukraine. Un scrutin sans véritable opposition qui ne dit pourtant pas tout de la fragilité du pouvoir russe. Mikhaïl Khodorkovski, ancien oligarque emprisonné pendant dix ans, analyse les menaces qui pèsent sur Vladimir Poutine et avertit la Suisse avant sa votation sur la neutralité. Interview.

La Russie connaît ses premières élections législatives depuis le début de la guerre. Vont-elles changer les rapports de force à Moscou?

Non, car le Parlement russe n’a pratiquement rien à dire face à Poutine, il obéit au doigt et à l’oeil au président. Le scrutin n’offre aucun véritable choix: seuls le parti de Poutine, Russie unie, et une opposition de façade favorable à la guerre en Ukraine sont proposés au peuple. Les véritables forces d’opposition hostiles à la guerre, comme Iabloko ou Boris Nadejdine, ont été exclues de l’élection. La seule question est de savoir si Poutine pourra se maintenir au pouvoir jusqu’à la fin de la législature.

«Il pourrait aussi mourir avant»

Vous voulez dire... de mort naturelle?

A 74 ans, Poutine est certainement éprouvé, car être président de la Russie est un travail extrêmement difficile. Normalement, on ne vit pas aussi vieux qu’un président américain, qui peut franchir sans difficulté le cap des 80 ans. Le plus difficile pour Poutine est qu’il doit constamment veiller à maintenir l’équilibre entre les différents blocs de pouvoir. Entre l’armée et l’appareil civil, par exemple, ou encore entre le département politique du FSB, l’ancien KGB (réd: service de sécurité soviétique), et l’administration présidentielle. Et puis il y a des hommes puissants comme Iouri Kovaltchouk, parfois surnommé le «banquier de Poutine», qui occupent une position dans l’ombre.

«Il n’est donc pas certain que Poutine tienne jusqu’à la fin de la législature»

Soit normalement jusqu’en septembre 2031, lorsque devraient se tenir les prochaines législatives. Craint-il aussi d’être victime d’un complot s’il ne parvient plus à progresser en Ukraine?

Dans sa paranoïa, Poutine en a de plus en plus peur. Deux chiffres le montrent: l’administration présidentielle, le «Service fédéral de protection», compte 50 000 employés. Poutine dispose en outre d’un service de sécurité personnel composé de 300 gardes du corps.

Mikhaïl Khodorkovski Né à Moscou d’un père juif et d’une mère orthodoxe, il fonde une banque à l'âge 26 ans et acquiert le groupe pétrolier Ioukos. Devenu l’homme le plus riche de Russie à la fin des années 1990, l'oligarque entre en conflit avec Poutine en 2001 lorsqu’il dénonce la corruption au sommet de l’Etat et soutient des partis d’opposition. En 2003, il est condamné à une longue peine de prison pour de supposées infractions fiscales et perd l’essentiel de sa fortune. Poutine le gracie en 2013, sous la pression de l’Allemagne. A sa libération, il vit quelques temps en Suisse, à Saint-Gall, avant de s’installer à Londres. Agé aujourd’hui de 63 ans, il y dirige son mouvement réformateur Open Russia. Image: sda

Certains pensent que ses cercles veulent le maintenir au pouvoir jusqu'à ce que la guerre soit terminée, puis seraient tentés de se débarrasser de lui. Qu'en pensez-vous?

Je n’en suis pas convaincu. Ces cercles ont eux-mêmes intérêt à ce que la guerre se poursuive. Cela leur permet de rester au pouvoir.



Que pense la population russe après quatre ans de guerre? C’est à peu près la durée de la Première Guerre mondiale.

Selon les sondages, 60%, voire 70%, souhaitent la fin de la guerre. Mais quand on écoute attentivement, les gens ne veulent la paix qu’après une victoire russe. Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils revendiquent, comme Poutine, des territoires ukrainiens.

«Beaucoup craignent plutôt d’avoir à répondre des crimes de guerre»

Deux tiers d’opposants à la guerre, c’est une part importante de la population.

Oui, et c’est aussi un facteur politique de poids. Poutine a besoin de la popularité de sa population pour tenir tête aux différents blocs de pouvoir et se maintenir au Kremlin. Plus il devient impopulaire, plus il dépend de la protection de ses services de sécurité. Et c’est très dangereux en Russie.

«Le problème pour lui, c'est que cette guerre est la sienne, et uniquement la sienne. Son destin y est lié»

Il a envoyé des centaines de milliers de jeunes Russes au front, vers une mort certaine. Vous connaissez très bien Poutine: a-t-il toujours été aussi dénué de scrupules?

C’est une bonne question. Lorsque j’avais affaire à lui, il y a vingt ans, je ne le trouvais pas aussi obsessionnel qu’aujourd’hui. Je pense aussi qu’il s’attendait à une guerre courte, et non à un long conflit qui coûterait autant de vies humaines. La Russie n’y était même pas préparée militairement. Parmi les premières unités, il y avait de jeunes soldats qui sont partis au front avec un bouclier et une matraque! Je pense qu’au cours de ces quatre années de guerre, quelque chose s’est produit dans la tête de Poutine.

«Il s'est convaincu d’accomplir une mission extraordinaire, qui justifierait ce nombre élevé de victimes»

Il a aussi lancé et intensifié une «guerre hybride» contre l’Europe...

C’est une seule et même guerre. Les objectifs restent finalement les mêmes. Poutine veut revenir à la configuration géographique de l’Union soviétique. Pour lui, c'est de la sécurité de son pays dont il est question. Il veut créer autour de la Russie une ceinture d’Etats satellites comme la Biélorussie ou l’Ukraine, et placer l’Europe de l’Est et du Nord sous son influence comme une zone tampon. A cela s’ajoutent les armes nucléaires.

«C'est le même schéma qu'à l’époque de l’Union soviétique»

Quels objectifs Poutine poursuit-il vis-à-vis de l’Europe?

Poutine veut briser l’unité de l’Europe occidentale, ainsi que l’alliance atlantique entre l’Europe et les Etats-Unis. Pour y parvenir, il utilise une tactique simple mais efficace faite de désinformation, de mensonges, de provocations et de déstabilisation. En revanche, Poutine est un très mauvais stratège. En Europe du Nord, il n’a pas réussi à fragmenter les Etats, mais a au contraire renforcé leur unité. Et il ne pensait pas que l’Europe soutiendrait l’Ukraine aussi longtemps.

On en parle ici: Comment Poutine veut faire payer l’Europe pour son soutien à l’Ukraine

Que devrait faire l’Europe face à un agresseur comme Poutine? Tenter d’apaiser la situation ou répondre avec la même fermeté et adopter elle aussi une ligne dure?

Cela devrait être clair. La politique d’apaisement ne sert à rien face à un homme comme Poutine. Cela implique malheureusement aussi un réarmement. Durant les premiers jours de l’attaque russe contre l’Ukraine, une réaction très ferme de l’Occident aurait encore été possible et aurait probablement réussi.

«Mais je doute que la population européenne aurait soutenu une réaction militaire»

La propagande russe parvient constamment à inverser les rôles. Il est tout de même étonnant de voir combien d’idiots utiles en Europe croient à la désinformation russe et à tous ces mensonges, puis les diffusent à leur tour.

En Suisse, une initiative veut inscrire une conception stricte de la neutralité dans la Constitution, ce qui remettrait en cause les sanctions contre Moscou. Quel regard portez-vous sur cette votation?

Cette version de la neutralité est au goût de Poutine. C'est surprenant, car j’ai vécu en Suisse en 2014, à Rapperswil-Jona, dans le canton de Saint-Gall, et je me souviens que des Suisses me racontaient avec fierté les anciennes batailles des Confédérés. De nombreux Suisses ont un fusil d’assaut et des munitions chez eux, les Suisses considèrent comme normal de se battre les armes à la main.

«Le Suisse dispose de l’une des armées les plus fortes d’Europe»

Le slogan «Pas de guerre», c’est aussi ce qu’a défendu l'Alternative pour l'Allemagne (AFD) lors de sa récente campagne électorale en Saxe-Anhalt...

La proximité intellectuelle entre ce parti et les dirigeants russes me fait spontanément penser au pacte Hitler-Staline. Les deux régimes se comprenaient lorsqu’ils se partageaient l’Europe. D’accord, cela n’a pas duré.

«Mais il faut comprendre que pour la plupart des Allemands de l’Est, l’allié n’est pas les Etats-Unis, mais la Russie»

Mais ce ne sont pas les seuls, en Allemagne. Certains milieux économiques comptent toujours sur le gaz bon marché venant de Russie.

Donald Trump semble lui aussi étrangement dépendant de Poutine. Qu'en pensez-vous?

Que Trump ait entamé des discussions avec Poutine était, à mon avis, une bonne chose. Sur le fond aussi, les arguments avancés par les Américains peuvent se défendre. Mais Trump s’est depuis laissé détourner par la question iranienne et il ne s’oppose pas aux tentatives du Kremlin de diviser l’Otan.

«Il y a une chose que les Américains n’ont toujours pas comprise: on ne peut négocier avec Poutine qu’en position de force»

(Adapté de l'allemand par dal / acu)

