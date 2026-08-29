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Trump annonce un vaste accord pétrolier avec le Venezuela

Trump annonce un vaste accord pétrolier avec le Venezuela

Donald Trump affirme avoir conclu avec le Venezuela un accord qui donnerait aux Etats-Unis le contrôle majoritaire de plus de 65 milliards de barils de réserves pétrolières.
29.08.2026, 09:0529.08.2026, 09:17
President Donald Trump gestures as he disembarks Air Force One upon his arrival at Joint Base Andrews, Md, Friday, Aug. 28, 2026. (AP Photo/Luis M. Alvarez) Donald Trump
Le président américain assure que cette opération, menée avec Caracas et des entreprises privées, permettrait de faire baisser durablement le prix de l’essence.Keystone

Donald Trump a annoncé vendredi avoir conclu un accord pétrolier avec le Venezuela, qui verrait les Etats-Unis prendre le contrôle majoritaire de plus de 65 milliards de barils des réserves du pays.

Dans un message publié sur Truth Social, le président américain l'a qualifié de «plus grand accord pétrolier de l'histoire mondiale» qui doublerait, selon lui, les réserves pétrolières des Etats-Unis.

Il précise que l'accord a été établi «en étroite collaboration avec la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez» et «au travers d'un partenariat avec des entreprises privées». Caracas dispose des plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, avec plus de 303 milliards de barils.

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En parallèle, les stocks stratégiques américains sont à leur plus bas niveau depuis novembre 1982, selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), conséquence des efforts du gouvernement pour pallier les perturbations d'approvisionnement et la hausse des cours du brut liées à la guerre en cours au Moyen-Orient.

Selon Donald Trump «cette transaction historique» entre les deux pays permettra «de réduire considérablement le prix de l'essence pour tous les Américains, et ce pendant de nombreuses années». Le président américain assure par ailleurs que cet accord «ne coûtera rien aux contribuables américains».

Depuis le raid militaire américain qui a permis début janvier la capture de Nicolas Maduro, le président américain veut relancer l'exploitation des ressources pétrolières et gazières vénézuéliennes sous son propre patronage. (dal/ats/afp)

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