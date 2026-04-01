Les gros seins du mari de Kristi Noem ont fragilisé Trump

Bryon Noem, marié à l’ex-secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis depuis plus de 30 ans, se travestit sur internet, selon le Daily Mail. images: twitter et getty

Les gros seins du mari de la «Barbie de Trump» secouent les Etats-Unis

Une enquête explosive révèle la double vie de Bryon Noem, un magnat des assurances de 56 ans, qui se travestit à visage découvert sur internet. L’époux de l’ex-secrétaire à la Sécurité intérieure des Etats-Unis a rendu le pays «vulnérable au chantage» des puissances étrangères.

stefan baumgartner

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Décidément, la famille Noem ne vit pas sur un long fleuve tranquille. Kristi Noem, ex-secrétaire à la Sécurité intérieure surnommée la «Barbie de Trump», n’en a pas terminé avec les polémiques.

Souvenez-vous, en 2022, alors qu’elle était encore gouverneure du Dakota du Sud, cette MAGA pur jus avait fait sensation sur les réseaux sociaux en cramant des trucs dans son jardin avec un lance-flamme reçu pour Noël. L’occasion, pour le reste du monde, de faire la connaissance d’une égérie de Donald Trump qui allait bientôt connaître un succès politique fulgurant.

Trois ans plus tard, le tout frais président des Etats-Unis la choisit pour incarner sa politique migratoire répressive. Avec ses traits de poupée et son allure de Lara Croft, la nouvelle secrétaire à la Sécurité intérieure a multiplié les actions médiatiques sur le terrain, aux frontières comme dans les prisons, sous un gilet pare-balle et en chevauchant son quad.

Elle deviendra très vite le visage des raids aussi musclés que controversés des agents de l’ICE, notamment à Minneapolis.

A l’époque où tout roulait pour Kristi Noem image: getty

Peu avant avant que Donald Trump ne décide de limoger sa «Barbie» de l’immigration, le 5 mars dernier, Kristi Noem défrayait la chronique dans tous les médias américains en raison de rumeurs persistantes de relation extra-conjugale avec son homme de main Corey Lewandowski. Pour le Wall Street Journal, entre autres, cette polémique avait mis l’administration Trump dans une posture délicate, au point de licencier la principale concernée.

A l’époque, déjà, on accusait le clan Noem de mettre la «sécurité du pays en danger».

Mercredi matin, une nouvelle bombe a explosé dans l’entourage de celle qui est, pour l’instant, «émissaire spéciale» pour l'Amérique latine.

Selon une enquête du Daily Mail, son mari, Bryon Noem, ne serait pas en reste en matière de double vie, puisqu’il a été découvert que ce magnat des assurances de 56 ans se travestit sur internet depuis plusieurs années, à visage découvert et flanqué d’une fausse et très imposante fausse poitrine.

«Ce père de trois enfants, à l'allure robuste, semble avoir glissé deux ballons dans sa chemise pour imiter des seins, en positionnant les nœuds de manière à ressembler à des tétons» Le Daily Mail

Très actif sur des forums et des chats dédiés au travestissement, Bryon Noem a partagé de nombreuses photos, mais s’est également mis en scène en live-cam, sans prendre le soin de dissimuler son visage. Selon le Daily Mail, il a «envoyé au moins 25 000 dollars à sa liste secrète de connaissances en ligne via Cash App et PayPal». Contacté par le média britannique, le mari de Kristi n’a pas nié sa double vie, mais affirme n’avoir jamais mis en «danger la sécurité nationale».



Pourtant, on apprend que l’une des femmes avec qui l’homme chattait avait publié un message sur les réseaux sociaux à propos de son comportement, avant de le supprimer dans la foulée. D’autant que de nombreux experts cités par le Daily Mail expriment leurs inquiétudes. C’est notamment le cas de Jack Barsky, ancien espion soviétique devenu agent du contre-espionnage américain, qui évoque des risques élevés de chantage:

«Cela fragilise le pays. C’est sidérant qu’une personne dont le conjoint occupe un poste de ce niveau puisse faire preuve d’un tel manque de discernement»

Un vétéran de la CIA explique pour sa part que «des informations compromettantes comme celles-ci peuvent constituer une piste alléchante pour un service de renseignement hostile».

Kristi Noem est «anéantie»

Contacté par le Daily Mail, un porte-parole de l'ancienne secrétaire à la Sécurité intérieure déclare qu’elle est «anéantie»: «La famille est sous le choc. Elle demande le respect de sa vie privée et des prières en ces moments difficiles».

Dans plusieurs messages échangés avec des femmes, Bryon Noem avouait vouloir «guérir», tout en précisant qu’il aime sa femme. L’une de ses interlocutrices avait d’ailleurs alerté l’homme: «Tu devrais faire attention, c’est dangereux ce que tu fais. Ta femme pourrait perdre tout ce pour quoi elle a travaillé».

Dans la petite ville de Castlewood, dans le Dokota du Sud, c’est la «stupéfaction» si l’on en croit le reportage réalisé à toute vitesse par le New York Times:

«J'ai grandi en jouant au baseball avec Bryon. Je ne l'ai jamais vu impliqué dans des histoires pareilles. Je n'y crois pas du tout» Un habitant

Un voisin maintient que Bryon est un «homme gentil» et que cette nouvelle lui «déchire le cœur».

Le NYT a tenté à plusieurs reprises d’interviewer Bryon, sans succès jusqu’ici: «Je le ferai à un moment donné. Ce n'est pas pour aujourd'hui. J'apprécie votre gentillesse», s’est-il contenté de répondre, par SMS, au journal new-yorkais. De son côté, le tabloïd confirme que ces images ont été «formellement authentifiées».

Bien que Kristi Noem ait déjà perdu son poste juste avant que les petits secrets de son mari ne soient révélés, c’est une nouvelle épine dans le pied médiatique pour Donald Trump, qui n’a jamais supporté les écarts de conduite dans son entourage. Le président des Etats-Unis n’a pas encore réagi à cette affaire.