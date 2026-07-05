Le leader des manifestations en Bolivie a été arrêté

Les blocages et manifestations ont duré pendant deux mois en Bolivie, paralysant de nombreuses régions du pays. Keystone

Vicente Salazar, principal leader des manifestations et blocages qui ont secoué la Bolivie durant deux mois, a été arrêté dans le cadre d'une enquête à son encontre.

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La police bolivienne a arrêté samedi le principal dirigeant d'une organisation paysanne à l'origine des manifestations antigouvernementales qui ont récemment provoqué des pénuries dans plusieurs villes du pays.

Vicente Salazar, à la tête de la puissante fédération paysanne Tupac Katari, a été arrêté dans le cadre d'une enquête à la suite d'une plainte déposée par le gouvernement de Rodrigo Paz contre les organisateurs de barrages routiers ayant provoqué des pénuries de médicaments, denrées alimentaires et carburants.

Deux mois de blocages

Pendant plus de sept semaines, en mai et juin, des syndicats, des groupes indigènes et des cultivateurs de coca ont multiplié manifestations et blocages routiers pour réclamer la démission de Rodrigo Paz sur fond de crise économique, la plus grave depuis 40 ans.

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L'enquête visant Vicente Salazar porte notamment «sur les infractions présumées d'incitation publique à commettre un délit, d'association de malfaiteurs» et de «terrorisme», a indiqué le parquet dans un communiqué.

Déjà arrêté en juin

Vicente Salazar avait déjà été arrêté en juin lors des manifestations auxquelles avaient aussi participé des groupes liés à l'ancien président socialiste Evo Morales (2006-2019). Le président Rodrigo Paz a mis fin aux blocages après avoir décrété l'état d'exception.

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Son gouvernement estime que les barrages routiers – jusqu'à une centaine au pic de la contestation – ont causé 3 milliards de dollars de pertes. La Paz, la ville voisine d'El Alto et d'autres localités ont souffert d'une grave pénurie de produits de première nécessité.

Le chef de l'Etat a accusé l'ancien président Evo Morales d'être à l'origine de ces mobilisations, dont l'objectif, a-t-il jugé, était de «perturber l'ordre démocratique». Evo Morales rejette ces accusations. L'ancien président se trouve depuis fin 2024 dans la région de culture de la coca du Chapare (centre), refusant de se soumettre à un mandat d'arrêt émis contre lui dans une affaire de traite présumée de mineure qu'il nie. (btr/ats)