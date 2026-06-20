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Bolivie : le président Paz décrète l'état d'exception

Le président de la Bolivie décrète l'état d'exception

epa13024961 Bolivian President Rodrigo Paz (L) speaks at a press conference where he signed into law the State of Emergency Regulation Act to authorize the Armed Forces to intervene in controlling pro ...
Le président bolivien Rodrigo Paz a décidé d'agir contre les mouvements de protestation en cours dans son pays.Keystone
Rodrigo Paz, le président de la Bolivie, a décrété l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national pour faire face aux protestations qui durent depuis six semaines.
20.06.2026, 08:2920.06.2026, 08:29

Le président bolivien Rodrigo Paz a décrété samedi l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national après plus de six semaines de protestations et de blocages routiers. Il a affirmé dans une déclaration télévisée avoir épuisé «toutes les voies du dialogue».

Cette décision intervient quelques heures seulement après la signature d'un accord avec la principale centrale syndicale du pays, la COB, qui a annoncé la levée des mesures de pression. D'autres organisations maintiennent toutefois leur mouvement de protestation. Rodrigo Paz a déclaré:

«Après avoir épuisé toutes les voies du dialogue, conclu des accords avec ceux dont les revendications étaient légitimes et identifié ceux qui utilisaient la violence pour tenter de déstabiliser la Bolivie, nous avons pris la décision de déclarer l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national»

(btr/ats)

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