Ségolène Royal avait échoué au second tour en 2007 face à Nicolas Sarkozy. Image: AP

Ségolène Royal annonce sa participation à la primaire socialiste

L'ancienne ministre française, vaincue au second tour de la présidentielle en 2007, annonce ce vendredi sa candidature à la primaire du Parti socialiste.

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Ségolène Royal, candidate malheureuse à la présidentielle de 2007 et ancienne ministre, a annoncé vendredi qu'elle participerait à la primaire de l'espace socialiste, dont les modalités ont été définies lors d'un vote des militants du PS. «J'ai décidé de participer à la primaire après de nombreux échanges avec des gens rencontrés, des élus, des citoyens actifs dans des associations, des entreprises», a-t-elle écrit sur X.

A la suite du vote interne au PS, cette consultation sera une «primaire fermée» réservée essentiellement aux adhérents socialistes et de Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann. L'option consistant à l'ouvrir aux sympathisants, moyennant une participation symbolique de 2 euros, n'a pas été retenue.

L'«hypothèse» Marine Le Pen

Séglène Royal, 72 ans, affirme se soumettre à ce processus de désignation «avec humilité, sans égo, et sans posture de supériorité» et dans le but de «servir, en étant à l'écoute, avec discernement, expérimentée et respectueuse des différences de points de vue». Pour elle, «la limite infranchissable» doit être celle «du racisme et de l'antisémitisme», «du sexisme et de l'homophobie» et «de l'extrême droite, aux portes du pouvoir».

«Comment pourrais-je ne rien faire face à l'hypothèse selon laquelle la première femme de l'histoire de France qui accèderait à la présidence en serait issue ?», a-t-elle ajouté au surlendemain de la déclaration de candidature de la leader du Rassemblement national Marine Le Pen, favorite des sondages.

Ségolène Royal, qui en 2007 avait échoué au second tour face à Nicolas Sarkozy, esquisse dans son message un slogan de campagne très proche de celui qu'elle avait utilisé il y a près de 20 ans: «La France tranquille et l'ordre juste». (jzs/ats/afp)