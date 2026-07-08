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Erdogan offre un flingue aux dirigeants venus au sommet de l'Otan

Erdogan offre un flingue aux dirigeants du sommet de l'Otan

Keir Starmer, qui s'exprimait auprès des journalistes britanniques présents dans son avion de retour d'Ankara, a expliqué que le président turc avait offert à chaque dirigeant un pistolet gravé à son nom, accompagné d'une boîte de munitions.
08.07.2026, 22:3208.07.2026, 22:34

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a offert en cadeau aux autres dirigeants présents au sommet de l'Otan un pistolet et des munitions, a indiqué mercredi le premier ministre britannique Keir Starmer.

Keir Starmer, qui s'exprimait auprès des journalistes britanniques présents dans son avion de retour d'Ankara, a expliqué que le président turc avait offert à chaque dirigeant un pistolet gravé à son nom, accompagné d'une boîte de munitions.

M. Erdogan a également joint à son présent une note dispensant les armes des contrôles à l'exportation.

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Mais le premier ministre a précisé qu'il avait dû laisser le pistolet en Turquie, car le faire entrer au Royaume-Uni aurait été illégal.

Ce sommet de l'Otan était le dernier grand rendez-vous international du genre pour le premier ministre britannique, qui a annoncé le 22 juin sa démission de Downing Street.

Il reste en poste tant qu'un successeur n'est pas désigné au sein du parti travailliste, probablement l'ex-maire de Manchester Andy Burnham. (ats/fv)

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