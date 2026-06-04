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Trump fustige la résolution sur le retrait des troupes en Iran

Trump fustige la résolution sur le retrait des troupes en Iran

Le président américain a qualifié «d’antipatriotique» le texte adopté par le Congrès visant à ordonner le retrait des forces américaines, dénonçant une initiative perturbant selon lui les négociations avec Téhéran.
04.06.2026, 15:0104.06.2026, 15:01
President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House, Wednesday, June 3, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump
Le président américain Donald Trump.Keystone

Donald Trump a critiqué jeudi le texte ordonnant le retrait des troupes américaines dans la guerre contre l'Iran, approuvé la veille par les députés. Le président américain a laissé entendre que cette initiative «antipatriotique» perturbait les négociations avec Téhéran.

«Qui ferait quelque chose d'aussi antipatriotique. Ils savent bien où en sont les négociations.»
Le président américain

La résolution – adoptée avec les voix de quatre députés républicains – possède cependant une portée avant tout symbolique, en raison du droit de veto du président américain.

Les démocrates «préfèreraient voir notre pays échouer plutôt que de m'accorder une nouvelle, parmi tant d'autres, victoire», a encore dénoncé le milliardaire américain.

Trump subit un camouflet au Congrès

Si la loi permet au président de déclencher des hostilités pour répondre à une menace imminente, elle exige qu'il obtienne l'autorisation du Congrès sous 60 jours.

Or, début mai, Donald Trump est passé outre cette date limite en arguant que le conflit, débuté le 28 février par des frappes américaines et israéliennes, était terminé en raison du cessez-le-feu en cours. Les démocrates contestent cet argument et rétorquent que des forces américaines sont toujours engagées sur place pour faire respecter un blocus des ports iraniens. (dal/ats/afp)

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