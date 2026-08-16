Quatre personnes arrêtées en Croatie en lien avec les feux de forêt

Les incendies ont fait de nombreux dégâts dans la région d'Omis, en Croatie. Image: EPA

Quatre personnes soupçonnées d'être à l'origine des feux de forêts ayant ravagé la Croatie ont été arrêtées par les autorités. Elles encourent jusqu'à cinq ans de prison.

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Quatre personnes ont été arrêtées en Croatie. Elles sont soupçonnées d'être à l'origine de certains des feux de forêt dévastateurs qui ont ravagé ces derniers jours la côte adriatique croate, a indiqué dimanche la police locale.

Alors que le pays fait face à une période de sécheresse particulière et des vagues de chaleur, une dizaine de feux ont fait rage depuis jeudi dans plusieurs localités sur le littoral, notamment dans la région d'Omis (sud) où un violent incendie a fait un mort et une quarantaine de blessés, dont huit dans un état grave.

De lourdes peines encourues

Les quatre personnes arrêtées samedi soir font l'objet d'une «enquête criminelle» et sont soupçonnées d'avoir «déclenché des incendies dans la région de Zadar», ville portuaire du centre du littoral, a indiqué la police dans un communiqué. Elles ont été arrêtées à une quarantaine de kilomètres de cette ville, après que des habitants ont signalé leur «comportement suspect», selon la même source.

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Le code pénal croate prévoit des peines de six mois à cinq ans de prison pour incendie volontaire mettant en danger des personnes ou des biens.

D'immenses dégâts dans la région d'Omis

Une enquête est également en cours pour déterminer si le violent incendie qui a ravagé dans la nuit de jeudi à vendredi plusieurs zones résidentielles dans la région d'Omis était d'origine criminelle. Des dizaines de maisons et de voitures, mais aussi des restaurants et de cafés, ont brûlé dans ce feu qui, poussé par des rafales de vent, s'est propagé très rapidement sur plusieurs kilomètres le long de la côte.

Plusieurs milliers d'habitants et de touristes avaient été évacués. De nombreuses personnes s'étaient jetées dans la mer pour fuir les flammes parvenues à certains endroits jusqu'aux plages, selon les autorités maritimes qui avaient dépêché des embarcations pour les sauver. Huit personnes, dont une adolescente de 17 ans, sont soignées pour des brûlures graves dans des hôpitaux de Split et de Zagreb. (btr/ats)