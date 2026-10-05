Le français Dominique de Villepin est un des signataires de la liste (image d'illustration). Keystone

500 politiques lancent un appel contre la colonisation en Cisjordanie

Plus de 500 anciens dirigeants et diplomates européens appellent l’UE à agir contre un vaste projet de colonisation israélienne en Cisjordanie occupée.

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L'Union européenne et ses États membres doivent «agir» face à un vaste projet décrié de colonisation israélienne en Cisjordanie occupée, demandent lundi dans une tribune 500 anciens diplomates, ministres ou responsables européens.

Parmi eux figurent les anciens premiers ministres et ministres des affaires étrangères français Dominique de Villepin et Alain Juppé, les anciens premiers ministres italien, Massimo D'Alema, belge, Yves Leterme, ou suédois, Stefan Löfven, ainsi que deux anciens présidents du Parlement européen, Josep Borrell et Enrique Baron Crespo.

Le gouvernement israélien doit bientôt attribuer les «contrats pour la première tranche du projet de colonisation illégal E1», rappellent les diplomates dans cette tribune publiée dans le quotidien français Libération. Ce projet prévoit la construction de plus de 1200 logements près de Jérusalem.

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Ce plan a été approuvé par Israël l'an dernier après plusieurs décennies de gel, notamment sous la pression américaine.

(ats/acu)