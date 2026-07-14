Volodymyr Zelensky et Ioulia Svyrydenko: après seulement un an à la tête du gouvernement ukrainien, la Première ministre doit quitter ses fonctions. Image: www.imago-images.de

Zelensky renvoie sa première ministre: ce que ça cache

Le remaniement gouvernemental annoncé à Kiev a pris de court les Ukrainiens. Le président Volodymyr Zelensky réserve-t-il un nouveau rôle à sa première ministre sortante, Ioulia Svyrydenko?

Martin Küper / t-online

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Le remaniement annoncé par Volodymyr Zelensky a surpris jusqu'aux spécialistes de la politique intérieure ukrainienne. Après seulement un an en fonction, la première ministre Ioulia Svyrydenko doit quitter son poste. Sa démission doit encore être approuvée par le Parlement à Kiev et, conformément au droit ukrainien, entraînera celle de l'ensemble du gouvernement. Mais rien n'indique que cette réorganisation soit motivée par une insatisfaction à l'égard de son travail.

Le président est resté très vague pour justifier sa décision, évoquant une nouvelle stratégie pour l'Ukraine ainsi que des défis de politique intérieure et extérieure:

«Parmi nos priorités figurent les Etats-Unis et nos accords de licence pour la production de missiles Patriot»

Il a ajouté avoir proposé à la première ministre sortante de «prendre en charge une nouvelle mission importante dans les relations avec un partenaire clé».

Ces déclarations ne ressemblent guère à une éviction en disgrâce. Volodymyr Zelensky a même remercié Ioulia Svyrydenko pour «son travail clair, constant et efficace à la tête du gouvernement». La principale intéressée a confirmé avoir discuté avec le président des moyens de renforcer les relations avec les partenaires de l'Ukraine. Elle écrit sur Facebook:

«Je continuerai à servir l'Etat ukrainien»

Ces prises de parole ont aussitôt alimenté les spéculations sur une possible nomination de Ioulia Svyrydenko au poste d'ambassadrice aux Etats-Unis. Une hypothèse d'autant plus crédible que, la veille de l'annonce du remaniement, Volodymyr Zelensky a lancé une initiative diplomatique visant à accélérer les livraisons d'armes promises par les alliés. Les accords conclus au niveau gouvernemental doivent être appliqués beaucoup plus rapidement et «dans leur intégralité», comme il l'a déclaré samedi dans son allocution vidéo quotidienne. Il fait manifestement référence à l'engagement récent de l'administration états-unienne d'autoriser l'Ukraine à produire sous licence des missiles de défense antiaérienne Patriot.

La pénurie de missiles Patriot constitue aujourd'hui le principal problème militaire de l'Ukraine. Aucun autre système de défense antiaérienne ne permet au pays de se protéger efficacement contre les missiles balistiques russes. Les stocks ukrainiens de munitions Patriot ont tellement diminué que la livraison de seulement cinq missiles supplémentaires depuis la Pologne a été accueillie avec enthousiasme. Dans ce contexte, la perspective de produire ces missiles sur son propre territoire revêt une importance stratégique majeure pour Kiev.

Méfiance face à Trump

A Kiev, on continue toutefois fortement de se méfier du président des Etats-Unis Donald Trump. Rien ne garantit que la promesse faite lors du sommet de l'Otan à Ankara, au début du mois de juillet, se traduira par des mesures concrètes. Donald Trump a déjà changé de position à plusieurs reprises sur l'Ukraine, souvent après des entretiens téléphoniques avec le président russe Vladimir Poutine. En outre, la fabrication de missiles Patriot est un processus techniquement complexe qui nécessite une coordination étroite avec les entreprises qui les produisent.

On peut donc imaginer que Volodymyr Zelensky souhaite disposer à Washington d'une gestionnaire expérimentée chargée de superviser la mise en œuvre de l'accord sur les Patriot avec les Etats-Unis. Avant de devenir Première ministre, en juillet 2025, Ioulia Svyrydenko avait déjà une solide expérience de la diplomatie de crise en tant que vice-première ministre et ministre de l'Economie.

Un rôle clé dans un autre dossier

En 2024, elle a notamment joué un rôle de premier plan, dans les négociations sur le paquet d'aide de 50 milliards d'euros accordé par l'Union européenne. L'année précédente, elle faisait également partie de la délégation ukrainienne qui est parvenue à convaincre les républicains du Sénat américain de lever le blocage de l'aide à l'Ukraine. Au vu de ce parcours, une affectation durable de Ioulia Svyrydenko à Washington apparaît tout à fait plausible.

Pour l'heure, toutefois, le président ukrainien garde ses intentions pour lui. A Kiev, le Parlement semble lui aussi avoir été pris de court par cette annonce. Un député confie anonymement au Kyiv Independent:

«C'est un peu étrange. En principe, un remaniement gouvernemental est une mesure d'urgence. Il existe peut-être des circonstances exceptionnelles qui le justifient, ou peut-être s'agit-il d'une décision prise par précaution.»

Selon cet élu, aucun motif évident ne permet en tout cas d'expliquer le départ de Ioulia Svyrydenko. (adapt. tam)