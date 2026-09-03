Moscou chercherait des Danois pour photographier des installations sensibles. Image: montage watson

La Russie chercherait des «Danois ordinaires» pour préparer des sabotages

Les services de renseignement danois alertent sur des préparatifs russes de sabotage visant l’industrie de défense, dans un contexte de soutien à l’Ukraine.

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La Russie prépare «activement» des actions de sabotage contre le Danemark et particulièrement son industrie de défense, a affirmé jeudi le chef du contre-espionage danois à la presse locale.

«Les Russes préparent activement des actions de sabotage visant l'industrie de défense au Danemark», a dit Emil Graesholm, chef du contre-espionnage auprès des services de renseignement danois (PET), dans un entretien au quotidien Berlingske.



«C'est fondamentalement important que l'industrie de la défense, au sens large, prenne les mesures de sécurité nécessaires, afin qu'elle soit en mesure de se protéger», a-t-il insisté à la télévision TV2. «Beaucoup d'acteurs du secteur s’y emploient déjà activement».

Dès 2024, le PET avait signalé que la menace russe contre le Danemark, pays soutien de l'Ukraine, s'était affermie. Selon Graesholm, les services de sécurité russes cherchent à recruter «des Danois tout à fait ordinaires».

Ces missions peuvent, par exemple, consister à prendre des photos, examiner et informer sur les conditions d'accès et de sécurité autour d'une installation. «Nous évoquons les méthodes, car elles n'ont pas besoin de ressembler à un film d'espionnage», a-t-il souligné à Berlingske. (jah/afp)