Vladimir Poutine présente le Zicon comme l'une des armes les plus modernes de la Russie. Image: t-online

Poutine aurait menti sur son gros missile

La Russie présente le Zircon comme un missile de croisière hypersonique ultramoderne. De nouvelles données venues de Kiev indiquent toutefois que l'arme serait certes efficace, mais moins que Poutine le prétend.

Anna von Stefenelli / t-online

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Un article de

Les services de renseignement militaire ukrainiens (HUR) ont publié lundi de nouvelles informations sur l’une des armes les plus secrètes de la Russie. Leur analyse jette le doute sur une affirmation centrale du gouvernement russe: le 3M22 Zircon ne serait pas un missile de croisière hypersonique, mais un missile quasi balistique capable de manœuvrer.

La différence est importante: un missile de croisière est propulsé par un moteur sur une grande partie de son trajet, tandis qu’un missile balistique reçoit l’essentiel de sa poussée au début de son vol avant de suivre principalement une trajectoire en arc. Un système quasi balistique peut, lui, s’écarter de cette trajectoire grâce à des manœuvres.

A première vue, la controverse semble relever d’un simple pinaillage de spécialistes. Pour le président russe Vladimir Poutine, elle est toutefois politiquement délicate. Le Kremlin présente depuis des années le missile Zircon comme la preuve de l'avance de la Russie dans le domaine des armes hypersoniques.

L’appellation n’est pourtant pas totalement erronée: le missile atteint apparemment plus de Mach 5, soit cinq fois la vitesse du son. Mais il utiliserait vraisemblablement une technologie moins avancée que ce que Moscou affirme.

Pour déterminer précisément la nature de l’arme, sa vitesse n’est donc pas le seul élément à prendre en compte. Il faut aussi regarder comment le missile est propulsé et quelle trajectoire il suit.

Poutine est fier de son Zircon

Depuis des années, Poutine présente le Zircon comme l’une des armes les plus modernes de la Russie. Il lui attribue une portée de plus de 1000 kilomètres et une vitesse d’environ Mach 9.

Selon les HUR, la vitesse maximale observée jusqu'ici s’élève toutefois à Mach 6,8. Et même cette vitesse ne serait pas maintenue pendant toute la durée du vol. Les services de renseignement ukrainiens estiment l’altitude de vol entre 30 et 40 kilomètres. Ces informations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante.

Pour maintenir un vol hypersonique propulsé, on utilise généralement des statoréacteurs. Ces moteurs puisent dans l’air ambiant l’oxygène nécessaire à la combustion lorsque le missile se déplace à très grande vitesse.

Pas d' entrée d'air

Rien ne permet pour l’instant d'affirmer avec certitude que le Zircon fonctionne ainsi. Sur les images disponibles et les débris récupérés, aucune entrée d’air clairement identifiable, pourtant nécessaire à ce type de moteur, n’est visible.

Les HUR attribuent au contraire au missile un moteur à propergol solide baptisé 3L2211. Des brevets russes ainsi que des informations issues de l’industrie de l’armement fournissent également des indices en faveur d’une propulsion à propergol solide. En juin, l’expert allemand en missiles Fabian Hinz écrivait dans son analyse en open source:

«Les éléments disponibles indiquent que le Zircon n’est pas un missile de croisière hypersonique, mais un système quasi balistique»

Le portail américain spécialisé «The War Zone» juge lui aussi cette interprétation plausible, après avoir analysé les nouvelles données des services de renseignement.

Le Zircon pourrait donc être constitué de deux étages à propergol solide et se diriger vers sa cible en suivant une trajectoire partiellement balistique, tout en modifiant sa trajectoire grâce à des manœuvres.

Cela expliquerait pourquoi des observateurs ukrainiens ont signalé d’importantes variations de vitesse pendant le vol. La conception exacte du missile n’est toutefois pas établie pour autant. Les images accessibles au public ne permettent pas non plus d’exclure totalement la présence d’une entrée d’air d’une conception inhabituelle.

Tout de même dangereux

Cette nouvelle classification remet surtout en question l’image que Moscou a construite autour du Zircon. Un système de missiles manœuvrable à propulsion solide est techniquement moins complexe qu’un missile de croisière propulsé sur une grande partie de son trajet par un statoréacteur. Le secret entourant le Zircon a toutefois contribué à renforcer l’impression que le Kremlin a pris une longueur d’avance considérable sur l’Occident dans la course aux armes hypersoniques.

Pour la défense antiaérienne ukrainienne, cela ne change pas grand-chose. La combinaison d’une vitesse élevée, d’une altitude importante et d’une trajectoire difficile à prévoir complique l’interception. La rumeur veut que le Zircon ralentirait jusqu’à environ Mach 4,5 dans sa phase finale, ce qui permettrait aux systèmes Patriot de l’intercepter; mais cette information repose sur des déclarations ukrainiennes et n'a pas été confirmée de manière indépendante.

Depuis sa première utilisation avérée, début 2024, la Russie a employé à plusieurs reprises le missile contre l’Ukraine. Les nouvelles données des HUR recensent par ailleurs 70 entreprises et 84 personnes impliquées dans sa fabrication. Des composants d’origine américaine auraient également été retrouvés dans les débris. Rien n’indique que les fabricants aient sciemment livré ces composants à la Russie. Leur parcours jusqu’à l’industrie militaire russe reste inexpliqué.

Le Zircon n’est donc probablement pas l’arme que Poutine présente au monde; cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'un simple élément de propagande, à ne pas prendre au sérieux.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder